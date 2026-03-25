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清泉女子大学の齋藤華子教授とパロマ・トレナド教授がNHKラジオ「まいにちスペイン語」に出演 ― 初級編「話したくなるスペイン語」4〜9月のシリーズを担当
清泉女子大学（東京都品川区）総合文化学部の齋藤華子教授とパロマ・トレナド教授は、3月30日（月）からスタートするNHKラジオの語学講座「まいにちスペイン語（初級編）」に出演する。
齋藤華子教授はこれまでにもNHKラジオ「まいにちスペイン語」のほか、NHK Eテレの「旅するためのスペイン語」にも出演。またパロマ・トレナド教授もNHKラジオ「まいにちスペイン語」への出演経験がある。
このたびスタートする4〜9月期の「まいにちスペイン語（初級編）」では、齋藤教授が講師を務め、パロマ・トレナド教授はパートナーとして登場。「話したくなるスペイン語」と題して、日常的によく使う動詞を中心に、その動詞を使った身近な表現を学ぶ。月〜水曜（日〜火曜の深夜）の放送で、初回は3月30日（月）。テキストはNHK出版の公式サイトのほか、全国の書店やオンライン書店で購入できる。
■「まいにちスペイン語（初級編）」放送情報
・放送日時：月〜水曜 1:45〜2:00（日〜火曜の深夜）
・放送局：NHK FM
■齋藤華子教授からのメッセージ
今回の講座では、日常的によく使う動詞を中心に、短いシンプルな対話を使ってスペイン語を学んでいきます。スペイン語を初めて学ぶ方にも、しばらくぶりに再開する方にも楽しんでいただければ嬉しいです。
■齋藤華子教授 プロフィール
・所属：清泉女子大学総合文化学部〈国際文化領域〉
・専門分野：スペイン語教育学
・研究テーマ：自律的な外国語学習者育成を目標に、スペイン語を学ぶ日本の大学生に適した学習法を検討している。また、外国語学習における高大連携を視野に入れながら、多言語学習の意義をまとめている。
https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/humanities/international_culture/professors/hanako-saito.html
■パロマ・トレナド教授 プロフィール
・所属：清泉女子大学総合文化学部〈国際文化領域〉
・専門分野：言語教育学
・研究テーマ：第二言語習得理論、中でも個人差要因に焦点を当てて、それらの教育・学習プロセスへの応用を研究対象としている。特に、初級学習者の語彙習得を中心とした学習ストラテジーを研究している。
https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/humanities/international_culture/professors/trenado-paloma.html
○ラジオ まいにちスペイン語（NHK出版Webサイト）
https://www.nhk-book.co.jp/detail/subscription-09145-2026.html?srsltid=AfmBOooYqombgzRVlXCVKqOqvPbJR2C5GsiltDVsaa791K_Kwg_RsH_g
（参考：清泉女子大学公式サイト内）
・総合文化学部の齋藤華子教授とパロマ・トレナド教授がNHKラジオ「まいにちスペイン語」出演
https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002552.html
（関連記事）
・清泉女子大学スペイン語スペイン文学科のパロマ・トレナド准教授がNHKラジオ第2「まいにちスペイン語（入門編）」に出演 - 同学科卒業生の山崎バニラさんも番組内コーナーを担当（2021.03.31）
https://www.u-presscenter.jp/article/62495
・清泉女子大学スペイン語スペイン文学科の齋藤華子教授がNHK Eテレの語学番組「旅するためのスペイン語」に講師として出演（2022.10.07）
https://www.u-presscenter.jp/article/31625
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報部 広報課
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
齋藤華子教授はこれまでにもNHKラジオ「まいにちスペイン語」のほか、NHK Eテレの「旅するためのスペイン語」にも出演。またパロマ・トレナド教授もNHKラジオ「まいにちスペイン語」への出演経験がある。
■「まいにちスペイン語（初級編）」放送情報
・放送日時：月〜水曜 1:45〜2:00（日〜火曜の深夜）
・放送局：NHK FM
■齋藤華子教授からのメッセージ
今回の講座では、日常的によく使う動詞を中心に、短いシンプルな対話を使ってスペイン語を学んでいきます。スペイン語を初めて学ぶ方にも、しばらくぶりに再開する方にも楽しんでいただければ嬉しいです。
■齋藤華子教授 プロフィール
・所属：清泉女子大学総合文化学部〈国際文化領域〉
・専門分野：スペイン語教育学
・研究テーマ：自律的な外国語学習者育成を目標に、スペイン語を学ぶ日本の大学生に適した学習法を検討している。また、外国語学習における高大連携を視野に入れながら、多言語学習の意義をまとめている。
https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/humanities/international_culture/professors/hanako-saito.html
■パロマ・トレナド教授 プロフィール
・所属：清泉女子大学総合文化学部〈国際文化領域〉
・専門分野：言語教育学
・研究テーマ：第二言語習得理論、中でも個人差要因に焦点を当てて、それらの教育・学習プロセスへの応用を研究対象としている。特に、初級学習者の語彙習得を中心とした学習ストラテジーを研究している。
https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/humanities/international_culture/professors/trenado-paloma.html
○ラジオ まいにちスペイン語（NHK出版Webサイト）
https://www.nhk-book.co.jp/detail/subscription-09145-2026.html?srsltid=AfmBOooYqombgzRVlXCVKqOqvPbJR2C5GsiltDVsaa791K_Kwg_RsH_g
（参考：清泉女子大学公式サイト内）
・総合文化学部の齋藤華子教授とパロマ・トレナド教授がNHKラジオ「まいにちスペイン語」出演
https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002552.html
（関連記事）
・清泉女子大学スペイン語スペイン文学科のパロマ・トレナド准教授がNHKラジオ第2「まいにちスペイン語（入門編）」に出演 - 同学科卒業生の山崎バニラさんも番組内コーナーを担当（2021.03.31）
https://www.u-presscenter.jp/article/62495
・清泉女子大学スペイン語スペイン文学科の齋藤華子教授がNHK Eテレの語学番組「旅するためのスペイン語」に講師として出演（2022.10.07）
https://www.u-presscenter.jp/article/31625
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報部 広報課
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/