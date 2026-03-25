清泉女子大学の齋藤華子教授とパロマ・トレナド教授がNHKラジオ「まいにちスペイン語」に出演 ― 初級編「話したくなるスペイン語」4〜9月のシリーズを担当

清泉女子大学の齋藤華子教授とパロマ・トレナド教授がNHKラジオ「まいにちスペイン語」に出演 ― 初級編「話したくなるスペイン語」4〜9月のシリーズを担当