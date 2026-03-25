こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【KARRIMOR】長期縦走・テント泊ニーズに応える大容量リュックサック「Cougar Apex」をリニューアル発売
背負ったまま無段階で背面長を調整できる独自システムを搭載、収納性と積載力をアップデート
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、テント泊や長期縦走などの本格的な山行に対応する大容量リュックサック「Cougar Apex（クーガー エーペックス）」をアップデートし、発売いたします。
Cougarは、長年にわたり本格登山ユーザーに支持されながら、背負い心地や機能性の改良を重ねてきたシリーズです。今シーズン登場するCougar Apexでは、その完成度をさらに高めるべく、背面調整システムや各部の仕様を見直し、使い勝手と快適性を一層向上させました。背負い心地・積載性・調整機能のすべてにおいて、従来モデルから確かな進化を遂げたモデルです。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
CougarApexの最大の特長は、背負ったまま背面長を無段階で調整できる、独自のSA（サイズアジャスト）システムです。
体格や荷重バランスに合わせてフィット感を微調整でき、長時間の縦走でも快適な背負い心地をサポートします。
メインルームには2気室構造を採用し、フロントアクセスとボトムアクセスの両方に対応。荷物の出し入れや整理がしやすい設計です。
今回のアップデートでは、以下の点を改良しています。
・フロントポケットのマチ部分をストレッチメッシュ素材に変更し、ヘルメットなどの収納性を向上
・サイドおよびボトムのコンプレッションベルトを従来モデルより長く設計し、テントポールやスリーピングマットの固定がより容易に
・雨蓋ポケット、雨蓋裏ポケット、フロントポケット、サイドポケット、ヒップベルトポケットなど、各所に収納を配置し、高い収納力を実現
また、雨蓋は長さ調整が可能で、本体との間にジャケットなどを挟んだり、位置を後に動かすことでヘルメット着用時の可動範囲を確保することもできます。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
CougarApex 70+
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501244.html
CougarApex 60+
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501245.html
CougarApex-G 60+
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501246.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、テント泊や長期縦走などの本格的な山行に対応する大容量リュックサック「Cougar Apex（クーガー エーペックス）」をアップデートし、発売いたします。
Cougarは、長年にわたり本格登山ユーザーに支持されながら、背負い心地や機能性の改良を重ねてきたシリーズです。今シーズン登場するCougar Apexでは、その完成度をさらに高めるべく、背面調整システムや各部の仕様を見直し、使い勝手と快適性を一層向上させました。背負い心地・積載性・調整機能のすべてにおいて、従来モデルから確かな進化を遂げたモデルです。
CougarApexの最大の特長は、背負ったまま背面長を無段階で調整できる、独自のSA（サイズアジャスト）システムです。
体格や荷重バランスに合わせてフィット感を微調整でき、長時間の縦走でも快適な背負い心地をサポートします。
メインルームには2気室構造を採用し、フロントアクセスとボトムアクセスの両方に対応。荷物の出し入れや整理がしやすい設計です。
今回のアップデートでは、以下の点を改良しています。
・フロントポケットのマチ部分をストレッチメッシュ素材に変更し、ヘルメットなどの収納性を向上
・サイドおよびボトムのコンプレッションベルトを従来モデルより長く設計し、テントポールやスリーピングマットの固定がより容易に
・雨蓋ポケット、雨蓋裏ポケット、フロントポケット、サイドポケット、ヒップベルトポケットなど、各所に収納を配置し、高い収納力を実現
また、雨蓋は長さ調整が可能で、本体との間にジャケットなどを挟んだり、位置を後に動かすことでヘルメット着用時の可動範囲を確保することもできます。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
CougarApex 70+
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501244.html
CougarApex 60+
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501245.html
CougarApex-G 60+
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/501246.html