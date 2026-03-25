DESTINY INTERNATIONAL 株式会社、グミのOEMサービス「グミファクトリー」をオープン！小ロットから国内生産。オリジナルグミを、厳格な品質管理で差別化された商品力に。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345040/images/bodyimage1】
DESTINY INTERNATIONAL 株式会社は2026年3月25日（水）よりグミOEMサービス「グミファクトリー」をオープンいたします。
グミは、老若男女に愛される定番お菓子として、ギフト需要や日常のおやつ市場が拡大しています。お客様のご要望やターゲットに合わせ、毎日食べたくなるこだわりのオリジナルグミを、小ロットから国内製造でお届けします。
グミOEM・委託製造をご検討中の方は、ぜひグミファクトリーにお任せください。
＜OEM開発の流れ＞
STEP01：詳細ヒアリング
STEP02：お見積り・ご契約
STEP03：本生産準備
STEP04：本生産・加工
STEP05：完成
まずは無料でご相談ください。
グミファクトリー≪グミOEM無料相談≫
https://www.gummyfactory.jp/
TEL：03-5770-3121 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345040/images/bodyimage2】
配信元企業：DESTINY INTERNATIONAL株式会社
DESTINY INTERNATIONAL 株式会社は2026年3月25日（水）よりグミOEMサービス「グミファクトリー」をオープンいたします。
グミは、老若男女に愛される定番お菓子として、ギフト需要や日常のおやつ市場が拡大しています。お客様のご要望やターゲットに合わせ、毎日食べたくなるこだわりのオリジナルグミを、小ロットから国内製造でお届けします。
グミOEM・委託製造をご検討中の方は、ぜひグミファクトリーにお任せください。
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