経済産業省とＮＥＤＯが主催する懸賞金活用型プログラム「ＧＥＮＩＡＣ‐ＰＲＩＺＥ」で「特別賞　持続実装賞」と「協力団体特別賞　ＨＤ‐Ｊａｐａｎ賞」を受賞

東急株式会社

東急株式会社（以下、東急）と株式会社Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒ（以下、Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒ）は、経済産業省およびＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が主催する、懸賞金活用型プログラム「ＧＥＮＩＡＣ‐ＰＲＩＺＥ」（以下、本プログラム）で、３領域の一つである「国産基盤モデル等を活用した社会課題解決ＡＩエージェント開発」において、「特別賞 持続実装賞」と「協力団体特別賞 ＨＤＩ‐Ｊａｐａｎ賞」（以下、本賞）を受賞しました。

本プログラムは、生成ＡＩサービスによる解決が望まれる社会課題・官公庁・安全性の３領域４テーマを対象とした懸賞金総額約８億円のＮＥＤＯ懸賞金活用型プログラム（ＮＥＤＯ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）の制度を活用したもので、さまざまな地域の多様な主体による開発・実証を促し、生成ＡＩアプリケーションの利活用や社会実装の加速を目指すものです。今回初開催となった本プログラムのうち、国産基盤モデル等を活用した社会課題解決ＡＩエージェント開発領域には、合計１１４件（製造業：５８件、ＣＳ：５６件）の応募から、各テーマ８件を受賞の最終候補者として選定し、２０２６年３月２４日に開催されたピッチプレゼンテーションによる最終審査により、受賞者を決定しました。

今回は、一般財団法人渋谷区観光協会が運営する「ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸ」と東急が運営する「ＷＡＮＤＥＲ ＣＯＭＰＡＳＳ ＳＨＩＢＵＹＡ」の２か所の観光案内所で、Ｎｅｘｔｒｅｍｅｒが提供する対話型ＡＩサービス「ＡＩミナライ」を活用した観光案内サービスによる観光案内の効率化・案内スキルの平準化を念頭とした検証（以下、本検証）が高く評価され、本賞の受賞にいたりました。

＜本検証の特徴＞

■インバウンド増加による「需要増」と「人手不足」によって消失した観光案内所の「おもてなし時間」を「ＡＩミナライＧｕｉｄｅ」によって創出

■訪日客はＱＲコードを読み込むだけで利用できるアプリ不要のＡＩエージェント

■定型質問はＡＩが処理し、ＡＩが生み出した時間を「おもてなし」に転換することで、窓口の混雑緩和と、顧客体験の質向上を実現（対応工数：２２．４％削減）

■国産ＬＬＭ（大規模言語モデル）を評価エンジンとして活用し、回答正答率は７６．０％ → ９４．５％まで向上

■今後は、都市の対面サービス全体の共通インフラとして展開を検討

今後も生成ＡＩによる観光案内の可能性を検証していくことで、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応した新たな価値の提供を行うとともに、便利で革新的な渋谷の案内機能の向上を目指します。

詳細は、以下のとおりです。

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・ＪＩＳ、ＩＳＯ規格です。

１．ＮＥＤＯ懸賞金活用型プログラム「ＧＥＮＩＡＣｰＰＲＩＺＥ」とは

生成ＡＩサービスによる解決が望まれる社会課題・官公庁・安全性の３領域で、以下４テーマを対象とした懸賞金総額約８億円のＮＥＤＯ懸賞金活用型プログラム（ＮＥＤＯ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）です。さまざまな地域の多様な主体による開発・実証を促し、生成AIアプリケーションの利活用や社会実装の加速を目指しています。

＜テーマ一覧＞

社会課題：国産基盤モデル等を活用した社会課題解決ＡＩエージェント開発

I．製造業の暗黙知の形式知化（以下、製造業）

II．カスタマーサポートの生産性向上（以下、ＣＳ）

官公庁：官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成ＡＩ開発

安全性：生成ＡＩの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発

ＧＥＮＩＡＣｰＰＲＩＺＥ特設サイト：https://geniac-prize.nedo.go.jp/

２．ＮＥＤＯ懸賞金活用型プログラム（ＮＥＤＯ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）とは

技術課題や社会課題の解決に資する多様なシーズ・解決策を「コンテスト形式」による懸賞金型の研究開発方式を通じて募るプログラム“ＮＥＤＯ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ”により、懸賞金に加え研究開発期間中の非金銭的支援（伴走支援、ネットワーク構築、追加支援他）などを組み合わせることで、研究開発を促進させ、より多くの応募を促し、将来の社会課題解決や新産業創出につながる革新的なシーズをいち早く発掘します。更に、応募者の成果を社会に広く周知する機会を設けるなど、懸賞広告応募者と当該シーズのユーザーとの連携の機会を創出し、短期（２年後まで）に共同研究等につなげることを目指します。

ＮＥＤＯ懸賞金活用型プログラム：https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100268.html

３．本検証について

１．実施場所

１.ＳＨＩＢＵ ＨＡＣＨＩ ＢＯＸ

２.ＷＡＮＤＥＲ ＣＯＭＰＡＳＳ ＳＨＩＢＵＹＡ

２．検証期間

２０２５年１０月２７日（月）～１２月１４日（日）

３．対応言語

日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語

４．ＡＩによる接客可能時間

毎日： ８：００～２４：００ ※左記時間外はシステム休止

５．対話型ＡＩ サービス（ＡＩミナライ）について

「ＡＩミナライ」は、音声・チャット・対面などあらゆる接点で顧客対応を自動化する対話型ＡＩサ ービスです。専門知識がなくても簡単に導入でき、企業独自のナレッジを活用して高品質な応答を実現します。多言語対応や継続学習機能により、業務効率化と顧客満足度向上を両立します。

■サービス利用イメージ（英語での利用の場合）

１.各観光案内所に掲出されるＱＲコードから、ＡＩへアクセス

２.質問を入力し、案内を受ける

３.画像表示

４．参考リリース

渋谷エリアの観光案内所が連携しＡＩによる観光情報を提供

～訪日外国人旅行者を対象に生成ＡＩを活用した観光案内の有効性を検証～

ＵＲＬ：https://www.tokyu.co.jp/company/information/detail/59361.html

以 上