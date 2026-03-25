経営の一翼を担う「右腕」を本気で育てる！東京都中小企業振興公社が、超・実践型「経営人財育成スクールNEXT」を開講

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、企業の将来を担う経営人材を育成する「経営人財育成スクールNEXT」を実施。座学と実践を通じて自社のリアルな課題に挑み、持続的な成長を実現する経営人材を育成する「超・実践型」プログラムです。

■本スクールの3つの特長

圧倒的な「実践型」：講義で得た知識を自社に持ち帰り、実際のビジネス現場で直面している課題解決や新規事業の構築に直接挑みます。

専属インストラクターが個別に伴走：1社ごとに専属のインストラクターが寄り添い、学んだ内容を社内で実践し、成果が出るまで徹底的にサポートします。

目的に合わせた2つの専門コース：

事業マネジメントコース: 既存事業の進化と新規事業の創出を目指す。

組織マネジメントコース: 組織課題を可視化し、解決策を現場で実践する。

変化を先導し、新たな価値を創造できる経営人材の育成は、企業の将来を左右する源泉となります。本気で自社を変革したい企業さまは、まずは無料のオンライン説明会へご参加ください。

■「経営人財育成スクールNEXT」詳細はこちら

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/jinteki_shihon/school/index.html

【令和8年度のオンライン説明会】

4月以降の日程：4月9日（木）14:00～15:00、4月17日（金）14:00～15:00

実施方法：Zoomによるオンライン開催

申し込みフォームはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5fnYyE7Gzvox041XpuKqt0wpUCe91OrVXOsqTEtEOtrPUw/viewform?usp=send_form