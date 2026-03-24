玉木宏さんを起用したソニー損保の火災保険の新CMを放映

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、俳優の玉木宏さんを起用した火災保険の新CMを、2026年3月27日より順次、全国で放映開始します。

■CM制作の目的

家を守るために重要な火災保険ですが、自分の家に合った補償内容や、保険料と補償のバランスに迷う方も多いのではないでしょうか。そこで、これから火災保険を検討される方に向けてソニー損保の火災保険の特長をわかりやすくお伝えするため、本CMを制作しました。

■新CM「動じない玉木さん」シリーズ

昨年に続き今年の新CMにも俳優の玉木宏さんが登場。

昨年は玉木さんがソニー損保の火災保険の魅力に驚くリアクションが印象的でしたが、今年のCMでは一転してソニー損保の火災保険に加入した玉木さんが、万一のときに何が起こっても全く動じず落ち着いて対応するキリッとしたりりしい様子が見どころとなっています。

「動じない玉木さん」シリーズは、「安さ」篇・「見直し」篇・「建て直し」篇・「付帯サービス」篇があり、順次オンエアしていく予定です。

■撮影裏話

「何が起こっても動じない」が今回のCMのテーマ。監督のカットがかかるまで動じることなくじっと動かない演技が求められる難しい撮影でした。

それにもかかわらず、玉木さんは動かないどころか瞬き一つもせずに、じっとりりしい表情のままで次々と撮影をクリア。周りで起こっているトラブルと、クールでりりしい動じない玉木さんの表情との対比をお楽しみください。

■CMギャラリー/YouTube公式チャンネル/X公式アカウントのご案内

CMおよびウェブ動画は、2026年3月27日以降、CMギャラリーやYouTube公式チャンネルで視聴いただけます。ぜひご覧ください。

・CMギャラリー：https://www.sonysonpo.co.jp/cm/ccmg000.html

・YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/sonysonpo

・X公式アカウント： https://x.com/sonysonpo_jp

■玉木宏さんのプロフィール

1980年1月14日生まれ、愛知県出身。1998年に俳優デビュー。

2001年、映画『ウォーターボーイズ』で注目を集め、ドラマ「のだめカンタービレ」(2006年)で人気を博す。

俳優業以外にも、写真家、MV監督としても活動している。近年の出演作は、映画『キングダム』シリーズ(2022～2024年)、映画『十一人の賊軍』(2024年)、映画『雪風YUKIKAZE』(2025)、Netflixシリーズ『イクサガミ』(2025)、フジテレビ系連続ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」(2026)など。2026年3月13日には映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開、3月20日からは『沈黙の艦隊北極海大海戦』の完全版が配信されている。