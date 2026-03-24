苔コーンを製作する「MOSSTOPIA」が三角コーンの展示『△展』を3月28-29日に表参道で共催

100BANCH

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」で活動する「MOSSTOPIA」が、三角コーンの展示『△展』を3月28日と29日の2日間、GALLERY 表参道ROJIで共同開催します。まちのどこにでもある、あの「△」だけの展示会。知っているようで、実は全く知らない「△」たちの奥深さに触れることで、今までとは違った街の見方に出会うことができます。

『△展』について

まちのどこにでもある、あの「△」たちだけの展示会。いつも見ているのに、実はよく知らない「あの△」を、さまざまな角度から見つめ直します。それぞれの方法で「△」を愛でる人たちが集まり、その独自の視点を公開します。見終えたとき、あの「△」をもう今までと同じようには見られなくなる。そんな不思議な体験が待っています。

■展示コンセプト「帰り道が本当の展示のはじまりはじまり」

道端に。駅の中に。商店街に。信号の横に。お店の前に。工事現場に。道の反対側に。通勤ルートに。学校の帰りに。街路樹のそばに。お出かけの日に。あの子に会いに行く途中に。きっとまいにちすれ違う。あの、三角たちの展示です。

■展示概要

【開催日時】

2026年3月28日（土）11:00～20:00

2026年3月29日（日）11:00～19:00

【会場】GALLERY 表参道ROJI （東京都港区南青山3-18-4 ブライト南青山103）

【料金】入場無料

■出展作品

・「苔コーン」/ Shota Ueno（MOSSTOPIA）

「苔のユートピアをつくる」ことをビジョンに掲げた、トランジションデザインプロジェクト「MOSSTOPIA」として制作した、都市における苔の増殖装置「苔コーン」。地球温暖化をはじめ、問題が単一の解決策では対処できない、Wicked Problem（厄介な課題）が蔓延する現代。都市の未利用資源である三角コーンに着目し、類似する場所に生育する苔と組み合わせ、管理コストのかからない都市の新たなグリーンインフラとして、苔が増えていく未来を実現するためのプロトタイプとして制作を行いました。

・ “パイロンズ” / Yilin Zhang＋本出版

初めてその名を知ったとき、なんて可愛らしいなまえだろうと思いました。まちに出れば毎日出会う、あの働き者たちは。いくらでも代わりが居ると、ボロボロになるまで使われたり、積み重ねられたまま忘れられたり。当たり前すぎて忘れてしまうくらい、あちこちに居る。なのに、誰も名前を知らない。そんなあの子たちにひとつひとつ名をつけ、愛でるための本を、本出版のみなさまとつくりました。(Yilin Zhang)

・逸脱の観察 / 安藤晴南

パイロンに製品として想定していなかった逸脱が起きている状態を収集・観察しました。人の動きを規制したり、立ち入りを禁じたりするものであるのに、街中ではそれ自体が逸脱した状態で存在しているという、そのおかしみに着目しました。大量に街中にあるけれど、同じようなものは存在していません。放置された月日が読みとれたり、土地柄に合わせて改造されていたり、はたまた別の用途が生まれていたり。ずっと観察していると、出立ちの妙な人間らしさまで感じられてきます。そもそも、製品としての想定から逸脱した状況をパイロンに起こしているのは人間です。人間の日常生活に放り込まれた数多のパイロンを観察すると、それぞれのパイロンと対応する無数の人の営為とその妙味も見えてきました。

・「WELCOME!」/ Momoka Nakayama

三角コーンは本来、人を止め、境界を示し、「ここには入らないで」と伝えるための存在だ。しかし、そのコーンが静かにお辞儀をしたとしたら。日本文化に根ざしたこの仕草は、「ようこそ」という歓迎へと変えてゆく。

・「無題」/ Seiya Kobayashi

街中に設置されるカラーコーンは、日常の中でほとんど意識されることのない存在です。しかし、その多くは人知れず時間の経過や環境要因によって徐々に損傷し、形を変化させています。ここでは、そうした壊れたカラーコーンを観察し、その状態を人間の「症状」に見立てて分類しました。「ぎっくり腰」「頭痛」「死」など、、、無機物であるはずのカラーコーンがどこか痛々しく、少しかわいそうな存在にも感じられてきませんか。普段は見過ごしてしまう路上の存在に、ほんの少しだけ目を留めるきっかけになれば幸いです。

100BANCHについて

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約1220件のうち、404プロジェクトを採択（2026年3月現在）し、加速支援を行っています。

ホームページ： https://100banch.com/

「MOSSTOPIA」はGARAGE Program98期生として採択され、100BANCHで活動しています。

MOSSTOPIAプロジェクトページ：https://100banch.com/projects/mosstopia