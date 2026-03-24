ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムにおいて、ハイセンス製LEDディスプレイが採用されたことをお知らせいたします。





ハイセンスLEDビジョン_右は株式会社横浜スタジアム代表取締役社長 藤井 謙宗氏 左はハイセンスジャパン株式会社マーケティング部部長 家倉 宏太郎氏





今回採用されたLEDディスプレイは、関係者入口の正面エントランスの壁面一面に設置され、監督、選手、球団関係者の出入りの際に必ず目に入る象徴的な場所を鮮やかに彩ります。高輝度かつ軽量設計を特長とするハイセンスLEDディスプレイにより、約190インチ相当の大画面を高解像度で実現し、迫力ある映像表現で球場空間の演出力向上に貢献します。





ハイセンス製LEDディスプレイ1





ハイセンスジャパンは、2023年より横浜DeNAベイスターズのユニフォームスポンサー(ホーム試合用ユニフォームの左袖)を務めております。これまでにも、横浜スタジアムのコンコースなどに設置されるテレビモニター約180台にハイセンス製品が採用されているほか、マウンド広告「テレビはHisense」を通じて、球場内外でファンの皆さまとコミュニケーションを図っております。





ハイセンス製LEDディスプレイ2





また、毎年の沖縄キャンプにおいても、ハイセンスの大画面テレビを寄贈し、チーム活動の中でご活用いただいております。球場での観戦体験はもちろん、ご自宅でもハイセンスの大画面テレビを通じて横浜DeNAベイスターズの試合をより迫力ある映像でお楽しみいただけるよう、今後も応援環境の充実に努めてまいります。

ハイセンスジャパンはこれからも、大画面・高画質の映像体験を通じて、横浜DeNAベイスターズならびにファンの皆さまを全力で応援してまいります。









【株式会社横浜スタジアム 代表取締役社長 藤井 謙宗氏 コメント】

「スタジアムの顔」である正面エントランスに、ハイセンス社の高精細な大型ビジョンを設置できたことを大変嬉しく思います。この場所は、プロ野球興行はもちろん、コンサートやアマチュア野球など、多様な目的で訪れるすべての方々をお迎えする重要なゲートです。そこにハイセンス社の鮮やかで圧倒的な映像美が加わることで、来場される皆様への「最高のおもてなし」が実現できるものと確信しております。高揚感あふれる映像体験がスタジアムの価値をより高め、横浜DeNAベイスターズの勝利を後押しするエネルギーになることを期待しています。

今後も革新的なテクノロジーを通じた強力なサポートを期待するとともに、共に歩んでいければ幸いです。









【横浜DeNAベイスターズとは】

横浜DeNAベイスターズは、神奈川県横浜市を本拠地とするプロ野球球団です。地域密着を大切にしながら、多くのファンに愛される球団として発展を続けており、横浜スタジアムを舞台に熱い戦いを繰り広げています。エンターテインメント性あふれる球場演出や地域との連携にも積極的に取り組み、スポーツの力で街に活力を届けています。









【ハイセンスとは】

ハイセンスは、1969年創業のグローバル家電・エレクトロニクスメーカーです。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンをはじめとする幅広い製品を世界各国で展開し、映像技術とものづくりを強みに成長を続けています。日本国内では、高画質テレビや白物家電を通じて、多くのお客様に高いコストパフォーマンスと先進技術を兼ね備えた製品を提供しています。









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/





＜本件に関するお問い合わせ先＞

ハイセンスジャパン株式会社

広報 ： 家倉 宏太郎

E-mail： k.iekura@hisense.com

URL ： https://www.hisense.co.jp