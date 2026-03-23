WEB小説投稿サイト「ネオページ」にて連載中の作品『エロ漫画描いてるけど食っていけないから日雇いバイト（魔物退治）に行ってくる～助けた女の子に付きまとわれて困ってます～』（著：赤丈聖）が、書籍版タイトル『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者（バイト）でダンジョン行ってくる』として、株式会社マイクロマガジン社のライトノベルレーベルGCN文庫より刊行されます。このたび、2026年5月20日の発売に先立ち、書籍版カバーイラストが公開されました。本作はネオページで連載されている作品で、生活に困った漫画家の主人公がダンジョン探索の仕事をきっかけに不思議な少女と出会い、思わぬ騒動へ巻き込まれていく異世界コメディ作品です。

■カバーイラスト公開

今回公開されたカバーでは、主人公とヒロインの関係性や作品のコミカルな世界観が表現されています。本カバーは公式X（@gc_ero_dungeon）にて公開されています。

■書籍情報

タイトル『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者（バイト）でダンジョン行ってくる』著者：赤丈聖イラストレーター：福きつねレーベル：GCN文庫（マイクロマガジン社）発売日：2026年5月20日予定

■原作作品

ネオページ掲載作品『エロ漫画描いてるけど食っていけないから日雇いバイト（魔物退治）に行ってくる～助けた女の子に付きまとわれて困ってます～』作品ページhttps://www.neopage.com/book/31853730014625500

■あらすじ

https://www.neopage.com/book/31853730014625500

現代ダンジョンを舞台に、貧乏エロ漫画家だけどチートスキル持ちの茶川綴人と、孤高の美少女JK探索者の御剣楓音のちょっとHでドタバタなコメディを描く、現代ダンジョンファンタジー！

■ネオページについて

ネオページは、恋愛、ファンタジー、現代ドラマなど多彩なジャンルの作品を掲載するWEB小説投稿サイトです。新たな才能の発掘や作品の書籍化など、さまざまな展開を進めています。

■関連リンク

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