無人水上艇（USV）市場の市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「無人水上艇（USV）市場の将来トレンドと機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことができます。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびそれらの市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
無人水上艇（USV）市場は、ロボティクスや人工知能の進歩、防衛および商業分野における無人運用の需要増加を背景に、自律型海洋システム産業の中で重要な分野として台頭しています。USV（自律型水上艇、海洋ドローンとも呼ばれる）は、乗員を必要とせずに水上で運用され、安全性、効率性、運用の柔軟性を向上させます。
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市場規模とシェア
無人水上艇（USV）の世界市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8％で成長し、2035年末までに38億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は23億米ドルでした。
北米は現在、世界のUSV市場をリードしており、防衛支出の増加、海軍近代化プログラム、大手メーカーの存在により、総収益の35％以上を占めています。一方、アジア太平洋地域は、海上安全保障への懸念の高まりと自律技術への投資拡大により、最も高い成長が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344547/images/bodyimage1】
成長要因
USV市場の成長は、いくつかの主要な要因によって支えられています。
主な要因の一つは、海上安全保障および防衛用途に対する需要の増加です。世界各国の海軍は、監視、偵察、機雷対策、対潜戦などの任務にUSVを活用しており、人員のリスクを低減しています。
自律航行、人工知能、センサー統合における技術革新も、USVの能力を大幅に向上させています。これにより、リアルタイムデータ処理、意思決定の高度化、最小限の人的介入での効率的な任務遂行が可能になります。
また、オフショア石油・ガス探査、環境モニタリング、水路測量、海洋研究などの商業用途におけるUSVの活用拡大も重要な成長要因です。これらの分野において、USVは過酷な海洋環境でのデータ収集においてコスト効率の高いソリューションを提供します。
さらに、無人艦隊運用や海洋状況認識システムへの投資拡大も需要を押し上げています。政府および民間組織は、防衛および民間分野の多様な任務に対応可能なマルチミッションUSVの導入を進めています。
市場セグメンテーション
USV市場は、サイズ、運用モード、用途、エンドユーザーに基づいて分類されます。
サイズ別
小型USV
中型USV
大型USV
小型USVは、コスト効率、可搬性、浅海域での運用や環境モニタリングへの適合性により、大きなシェアを占めています。
運用モード別
遠隔操作型
自律型
AIの進展と完全自動化ミッションへの需要増加により、自律型セグメントが拡大しています。
用途別
防衛
商業
科学研究
防衛分野は、海軍作戦および海上安全保障での採用拡大により、最大のシェアを占めています。
無人水上艇（USV）市場は、ロボティクスや人工知能の進歩、防衛および商業分野における無人運用の需要増加を背景に、自律型海洋システム産業の中で重要な分野として台頭しています。USV（自律型水上艇、海洋ドローンとも呼ばれる）は、乗員を必要とせずに水上で運用され、安全性、効率性、運用の柔軟性を向上させます。
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市場規模とシェア
無人水上艇（USV）の世界市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8％で成長し、2035年末までに38億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は23億米ドルでした。
北米は現在、世界のUSV市場をリードしており、防衛支出の増加、海軍近代化プログラム、大手メーカーの存在により、総収益の35％以上を占めています。一方、アジア太平洋地域は、海上安全保障への懸念の高まりと自律技術への投資拡大により、最も高い成長が見込まれています。
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成長要因
USV市場の成長は、いくつかの主要な要因によって支えられています。
主な要因の一つは、海上安全保障および防衛用途に対する需要の増加です。世界各国の海軍は、監視、偵察、機雷対策、対潜戦などの任務にUSVを活用しており、人員のリスクを低減しています。
自律航行、人工知能、センサー統合における技術革新も、USVの能力を大幅に向上させています。これにより、リアルタイムデータ処理、意思決定の高度化、最小限の人的介入での効率的な任務遂行が可能になります。
また、オフショア石油・ガス探査、環境モニタリング、水路測量、海洋研究などの商業用途におけるUSVの活用拡大も重要な成長要因です。これらの分野において、USVは過酷な海洋環境でのデータ収集においてコスト効率の高いソリューションを提供します。
さらに、無人艦隊運用や海洋状況認識システムへの投資拡大も需要を押し上げています。政府および民間組織は、防衛および民間分野の多様な任務に対応可能なマルチミッションUSVの導入を進めています。
市場セグメンテーション
USV市場は、サイズ、運用モード、用途、エンドユーザーに基づいて分類されます。
サイズ別
小型USV
中型USV
大型USV
小型USVは、コスト効率、可搬性、浅海域での運用や環境モニタリングへの適合性により、大きなシェアを占めています。
運用モード別
遠隔操作型
自律型
AIの進展と完全自動化ミッションへの需要増加により、自律型セグメントが拡大しています。
用途別
防衛
商業
科学研究
防衛分野は、海軍作戦および海上安全保障での採用拡大により、最大のシェアを占めています。