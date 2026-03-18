EY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：松村 洋季、以下EY新日本）は、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に、経済産業省より認定されたことをお知らせいたします。



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健康経営優良法人認定制度は、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」を認定するものです。経営理念、健康経営に関する組織体制、疾病予防や健康増進活動などを含めた総合的な取り組みが評価項目となっています。

EY新日本有限責任監査法人は、今後もメンバーの健康管理を経営的な視点として考え、EYのパーパス（存在意義）である「Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して」の実現に向け、健康経営の取り組みを推進してまいります。

参照サイト：

健康経営とは - ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度） （2026年3月18日アクセス）

EYについて

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。 データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

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