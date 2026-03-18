【菰野町】住民票などのコンビニ交付が期間限定で「10円」に

三重県菰野町では、マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービスについて、より多くの方に利用していただくため、令和8年3月1日から令和9年3月31日までの期間限定で発行手数料を10円とする取り組みを実施しています。

この制度は、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金事業を活用して実施するものです。

コンビニ交付サービスを利用すると、役場窓口に行かなくても、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機から、住民票の写しや各種証明書を取得することができます。

■ コンビニ交付のメリット

いつでも

窓口の混雑を避けて、6時30分から23時まで好きな時間に取得できます。

どこでも

対応している店舗であれば、全国のコンビニエンスストアなどで取得可能です。

おトクに

窓口で取得するよりも手数料が安く、期間中は1通10円で発行できます。

簡単に

申請書の記入は不要。マルチコピー機のタッチパネル操作のみで取得できます。

■ 利用できる時間

6時30分～23時（毎日）

※年末年始（12月29日～1月3日）およびシステムメンテナンス時は利用できません。

■ 利用できる場所

全国の主要コンビニエンスストアなど

セブン‐イレブン

ローソン

ファミリーマート

ミニストップ

イオン など

※マルチコピー機（キオスク端末）が設置されている店舗

■ 取得できる主な証明書

・町県民税課税証明書

・町県民税所得証明書

・印鑑登録証明書

・住民票の写し

・戸籍の附票の写し

・戸籍全部事項証明書（謄本）

・戸籍個人事項証明書（抄本）

※ 利用にはマイナンバーカードが必要です。

役場窓口に行かなくても、身近なコンビニで手軽に証明書を取得できる便利なサービスです。

この機会にぜひ、コンビニ交付サービスをご利用ください。