４人組ボーカルグループのTHE FRANK VOX（フランクボックス）が13日（金）、京都洛水中学校で、保護者有志により企画された卒業生向けイベントに出演。参加した卒業生約70人を前にライブを行った。今回行われたライブについてメンバーは、「SNSを通じ僕らの『また、会おう』という曲を関係者の方が聞いてくださったことが縁で、歌を直接届けさせていただきました。卒業生の皆さんが圧倒的に純粋で真っ直ぐな目をしていて、とても眩しかったです。涙を滲ませてくれていた方もいて僕らの歌が届いていれば嬉しいです」と、語った。卒業式という特別な日に歌った『また、会おう』という曲についてメンバーは、「今いる職場や今住んでいる街からの卒業など、沢山の卒業というものをテーマに作りました。卒業はやはり"別れ"のイメージが強いですが、“また会おう”というポジティブなメッセージを込めています。今年卒業される方や、出会いや別れを経験した沢山の方に届いて欲しい1曲です」とコメント。「春は出会いと別れの季節であり、そして新しい生活のスタートでもあると思います。新しいことを始めると、期待していた気持ちと思うようにいかない現実とのギャップにぶつかることもあると思います。でも『誰でも最初は1年生』です。100点を取ることよりも、“今日も100％やり切った！”と言える日を一日ずつ重ねていってほしいと思います」と、この日の卒業生だけでなく新しい門出や新生活をスタートする人達にエールを送った。

THE FRANK VOXは3月18日（水）にデジタルシングル『かさぶた』をリリースし、5月20日（水）にはニューアルバム『VOX LETTER2』を発売する。また、6月からは全国25都市を巡るツアーを開催し、グループ史上最大キャパとなる大阪城音楽堂でツアーファイナルを行う。関西出身の彼らにとって大きな目標である『大阪城ホールでのワンマンライブ』を行うと公言しているが「2028年までに絶対いきます！1万人で大合唱します！フラボと共にいこう！」と意気込んだ。

[楽曲詳細]

●THE FRANK VOX ニューデジタルシングル「かさぶた」2026年3月18日（水）配信リリースPre-add/Pre-save：https://the-frank-vox.lnk.to/kasabuta_paps

https://the-frank-vox.lnk.to/kasabuta_paps

●THE FRANK VOX ニューアルバム「VOX LETTER2」2026年5月20日（水）リリース●THE FRANK VOX 「また、会おう」各楽曲配信サイト：https://the-frank-vox.lnk.to/mata-aoMV：https://youtu.be/mY2eb6ruPRE

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=mY2eb6ruPRE

[ツアー情報]

VOX LETTER TOUR 2026 ～あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便～6月6日（土）香川：高松Sound Space Rizin'6月13日（土）群馬：前橋DYVER6月14日（日）埼玉：HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-36月27日（土）広島：LIVE VANQUISH6月28日（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM7月4日（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠7月5日（日）岐阜：岐阜Club-G7月11日（土）滋賀：滋賀U★STONE7月12日（日）三重：四日市CLUB ROOTS9月5日（土）新潟：新潟CLUB RIVERST9月6日（日）石川：金沢GOLD CREEK9月19日（土）東京：Shibuya WWW9月21日（月・祝）京都：KYOTO MUSE9月22日（火・祝）奈良：奈良NEVER LAND9月26日（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd9月27日（日）福島：郡山PEAK ACTION10月3日（土）兵庫：神戸VARIT.10月10日（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI10月11日（日）愛知：名古屋クラブクアトロ10月17日（土）北海道：札幌CrazyMonkey10月24日（土）栃木：HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)10月25日（日）千葉：柏PALOOZA11月1日（日）佐賀：佐賀RAG.G11月3日（火・祝）福岡：福岡DRUM Be-111月15日（日）大阪：大阪城音楽堂

[THE FRANK VOX プロフィール]

2Vocal のRYO（リョウ）、YASU（ヤス）２MC のSNG（シュンゴ）、RYO-TA（リョータ）から成る、関西出身4 人組THE FRANK VOX（フランクボックス ※略称:フラボ）ホッとするような温もりあふれる " ホッとソング"、心を熱くするような "HOTSONG" を4人の声（VOX） で音楽に乗せて届ける。「温もり溢れる作品をTHE FRANK VOXから届けたい！」そんな想いから作詞作曲を自ら手掛け、その範囲は楽曲制作のみならず、アートワーク、映像制作など多岐に渡る。夢は大阪城ホールでの単独ライブ。

[公式サイト]

https://www.thefrankvox-official.com/

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