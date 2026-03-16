電気自動車向け電子膨張弁市場の規模、シェアレポート、成長要因、および2025～2035年の予測
KD Market Insightsは、「電気自動車向け電子膨張弁市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
電気自動車向け電子膨張弁（EEV）市場は、世界の自動車産業が電動モビリティおよびエネルギー効率の高い車両技術へ移行する中で、急速に成長しています。電子膨張弁は電気自動車の熱管理システムにおける重要な部品です。これらは暖房・換気・空調（HVAC）システムおよびバッテリー冷却システムにおける冷媒の流量を制御し、最適な温度管理と車両効率の向上を実現します。電気自動車（EV）の普及が進むにつれて、電子膨張弁のような高度な熱管理技術の需要は急速に増加しています。
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市場規模とシェア
日本の持続血糖モニタリングデバイス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけてCAGR 18.3%で成長し、2035年末までに10億5,380万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は2億4,570万米ドルでした。
現在、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。これは、中国、日本、韓国などの国々にEV製造拠点が集中しているためです。この地域は、政府の支援政策、電動モビリティへの投資拡大、そして自動車部品技術の急速な発展の恩恵を受けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344207/images/bodyimage1】
成長要因
電気自動車向け電子膨張弁市場の成長には、いくつかの要因が寄与しています。
最も重要な要因の一つは、世界的な電気自動車の普及拡大です。各国政府は、補助金、排出規制、EVインフラへの投資を通じて電動モビリティを推進しています。EVの生産が増加するにつれて、電子膨張弁などの高度な熱管理部品の需要も高まっています。
もう一つの重要な要因は、効率的なバッテリー熱管理システムへの需要の増加です。最適なバッテリー温度を維持することは、EVの性能、安全性、およびバッテリー寿命にとって非常に重要です。電子膨張弁は冷却システム内の冷媒流量を調整し、EV熱管理の全体効率を向上させます。
技術革新も市場成長に大きく寄与しています。最新の電子膨張弁は、従来の熱膨張弁と比較して、より正確な冷媒流量制御と高いエネルギー効率を実現します。これらのバルブはセンサーと電子制御装置を使用し、システム条件に応じて冷媒流量を動的に調整します。
さらに、寒冷地域での車内暖房効率を向上させるためにEVでヒートポンプシステムの採用が増加していることも、高度な電子バルブの需要を押し上げています。
市場セグメンテーション
電気自動車向け電子膨張弁市場は、タイプ、用途、車両タイプ、地域別に分類されます。
タイプ別
直接膨張弁
バランスポートバルブ
標準電子膨張弁
これらのタイプは、圧力制御メカニズムやシステム設計要件に基づいて異なります。
用途別
バッテリー熱管理システム
電気自動車向け電子膨張弁（EEV）市場は、世界の自動車産業が電動モビリティおよびエネルギー効率の高い車両技術へ移行する中で、急速に成長しています。電子膨張弁は電気自動車の熱管理システムにおける重要な部品です。これらは暖房・換気・空調（HVAC）システムおよびバッテリー冷却システムにおける冷媒の流量を制御し、最適な温度管理と車両効率の向上を実現します。電気自動車（EV）の普及が進むにつれて、電子膨張弁のような高度な熱管理技術の需要は急速に増加しています。
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市場規模とシェア
日本の持続血糖モニタリングデバイス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけてCAGR 18.3%で成長し、2035年末までに10億5,380万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は2億4,570万米ドルでした。
現在、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。これは、中国、日本、韓国などの国々にEV製造拠点が集中しているためです。この地域は、政府の支援政策、電動モビリティへの投資拡大、そして自動車部品技術の急速な発展の恩恵を受けています。
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成長要因
電気自動車向け電子膨張弁市場の成長には、いくつかの要因が寄与しています。
最も重要な要因の一つは、世界的な電気自動車の普及拡大です。各国政府は、補助金、排出規制、EVインフラへの投資を通じて電動モビリティを推進しています。EVの生産が増加するにつれて、電子膨張弁などの高度な熱管理部品の需要も高まっています。
もう一つの重要な要因は、効率的なバッテリー熱管理システムへの需要の増加です。最適なバッテリー温度を維持することは、EVの性能、安全性、およびバッテリー寿命にとって非常に重要です。電子膨張弁は冷却システム内の冷媒流量を調整し、EV熱管理の全体効率を向上させます。
技術革新も市場成長に大きく寄与しています。最新の電子膨張弁は、従来の熱膨張弁と比較して、より正確な冷媒流量制御と高いエネルギー効率を実現します。これらのバルブはセンサーと電子制御装置を使用し、システム条件に応じて冷媒流量を動的に調整します。
さらに、寒冷地域での車内暖房効率を向上させるためにEVでヒートポンプシステムの採用が増加していることも、高度な電子バルブの需要を押し上げています。
市場セグメンテーション
電気自動車向け電子膨張弁市場は、タイプ、用途、車両タイプ、地域別に分類されます。
タイプ別
直接膨張弁
バランスポートバルブ
標準電子膨張弁
これらのタイプは、圧力制御メカニズムやシステム設計要件に基づいて異なります。
用途別
バッテリー熱管理システム