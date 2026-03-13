ふくしまDC特別企画！ ～ふくしまの春を味わうプレミアム旅～ 「Iwaki＊Mahalo号」を運行します!





ふくしまDC特別企画！ ～ふくしまの春を味わうプレミアム旅～ 「Iwaki＊Mahalo（イワキ マハロ）号」を運行します!

ふくしまデスティネーションキャンペーン開幕に合わせ、前回ご好評をいただいた日本のフラ文化発祥の地・いわき市ならではのおもてなしを詰め込んだイベント列車「Iwaki＊Mahalo号」を運行します。

車内では、ホテルメトロポリタンエドモント岩崎総料理長および井山シェフパティシエが手掛ける福島県産食材をふんだんに使用した美食メニューや、スパリゾートハワイアンズ「ハワイアンズダンシングチーム」による迫力あるダンスパフォーマンスをお楽しみいただけます。

五感でふくしまの春を味わう、ぜいたくな鉄道の旅をお楽しみください。

1 商品概要

⑴商品名：Iwaki＊Mahalo号

⑵出発日：2026年4月18日（土）

⑶コース：➀春薫るふくしま美食ワインペアリングコース（水戸駅発）

②ふくしまの恵みで彩る春のスイーツコース （湯本駅発）

⑷車 両：E501系5両「E501 SAKIGAKE」

2 コース概要

①春薫るふくしま美食ワインペアリングコース：水戸駅（11：24頃発）～ 湯本駅（13：17頃着）

【岩崎総料理長考案メニュー】

・黒にんにく(SAMURAI GARLIC)のキッシュ

・白河高原清流豚ミンチとマッシュポテトのチーズパン粉焼き

・会津地鶏もも肉のエスカベッシュ カレー風味

・メイプルサーモンとあいづピーナッツのリエット

・会津雪下人参のキャロットラペ オレンジ風味

・モッツァレラチーズとチェリートマトのマリネ バジルの香り

・ホテルメトロポリタンエドモント特製プチパン

【ワイン】いわきワイナリー特別提供「シャルドネ樽熟成2022」

福島県いわき市産と、福島県会津美里町新鶴産のシャルドネを使用し醸造した、 店頭では購入できない希少なワイン。

国際大会と国内最大級のワインコンクールの両方で認められた、まさに“特別なシャルドネ”です。

●第18回 フェミナリーズ世界ワインコンクール2024（金賞）

●第20回 Japan Wine Competition（日本ワインコンクール）2024（銅賞）

②ふくしまの恵みで彩る春のスイーツコース：湯本駅（14：50頃発）～ 水戸駅（16：34頃着）

【井山シェフパティシエ考案メニュー】

・苺のムース

・ブルーベリーのパウンドケーキ

・会津はちみつのムース

・ヨーグルトのムース

・笠間栗のガトー

・りんごのタルト

3 車内イベント（①・②コース共通）





スパリゾートハワイアンズ「ハワイアンズダンシングチーム」によるフラダンスの演舞

全天候型の大型温水プール、世界最大級の露天風呂、迫力満点のショーを楽しめるハワイアンズは創業60年を迎えた。

映画フラガールでお馴染みの「フラガール～虹を～」や「銀河鉄道999」などの楽曲を披露。

4 シェフのご紹介

ホテルメトロポリタンエドモント

執行役員 総料理長 岩崎 均（いわさき ひとし）

ホテルメトロポリタン丸の内Dining&Bar TENQOO料理長、JR東日本クルーズトレイン「TRAIN SUITE四季島」総料理長を歴任し、現在「TRAIN SUITE四季島」料理監修。笠間市かさま応援大使・会津若松市観光大使を務める。

5 販売価格・その他

⑴販売価格：

①春薫るふくしま美食ワインペアリングコース 11,300円（税込）／1名

②ふくしまの恵みで彩る春のスイーツコース 9,800円（税込）／1名

※両コースへのお申込みも可能です。

※行程に必要な運賃・お食事などを含みます。

※➀コースについて、20 歳未満の方にはとみおかワイナリーオリジナル「甲州ジュース」をご提供します。

⑵販売開始日：2026年2月18日（水）12：30～

⑶募集人員：各コース70名

⑷販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます。https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007

※画像はすべてイメージです。