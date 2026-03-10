こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キャリアと人生を変えるビジネススクール】金沢工業大学虎ノ門大学院が学位授与式を開催。MBA・知的財産マネジメントの学位を授与3月15日（日）13時30分 法曹会館（東京都千代田区霞が関）
金沢工業大学（学長：大澤 敏）は、社会人を対象としたKIT虎ノ門大学院イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻の学位授与式を、令和8年3月15日（日曜日） 13時30分から15時30分に、法曹会館（東京都千代田区霞が関1-1-1）で挙行します。
令和７年度 金沢工業大学大学院
イノベーションマネジメント研究科 イノベーションマネジメント専攻
学位授与式
[日 時]
令和8年3月15日（日曜日） 13時30分〜15時30分
[会 場]
法曹会館 2階 高砂の間（東京都千代田区霞が関1-1-1）
[式次第]
開式の辞
国歌斉唱
学位記授与
学長式辞／大澤 敏 学長
学位取得者代表謝辞／竹田 博彦 氏（コントロール・リスクス・グループ株式会社）
閉式の辞
【KIT虎ノ門大学院について】
働きながら最短1年で、MBA(経営管理)もしくはMIPM(知的財産マネジメント)の学位を取得できるビジネススクール。経営戦略、組織人事、ファイナンス、知的財産、メディア＆エンタメ、生成AIといった多彩なプログラムを整備し、トップマネジメント中心の実務家教員と少人数制クラスが最大の特長です。また、一定の要件を満たす場合は、最大64万円の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることが可能です。
オンライン学習に対応した虎ノ門キャンパスでは、日本全国から20〜60代の社会人が学び続けており、これまで20年以上にわたって700名超の修了生を輩出してきました。東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅から徒歩2分、銀座線「虎ノ門」駅と三田線「御成門」駅からは徒歩8分。仕事と学業を両立するには最高のロケーションです。いま必要なスキルを1科目から学べる科目等履修生制度も用意しています。
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
