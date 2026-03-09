¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JR°ËÀª»Ô±Ø¤ÎÅÚ»ºÅ¹¤¬¡ÖPLUSTA Gift°ËÀª»Ô¡×¤È¤·¤ÆÁý¾²OPEN¡ª
¡Á¼¡´ü¼°Ç¯Á«µÜ¤ò¹µ¤¨¡¢°ËÀª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¤ò¶¯²½¡¢»°½Å¸©½é¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¸ÂÄêÈÎÇä¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢JR°ËÀª»Ô±Ø¹½Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚ»ºÈÎÇäÅ¹¡ÖGIFT KIOSK°ËÀª»Ô¡×¤òÅ¹ÊÞÌÌÀÑ¤òÌó20%Áý¾²¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖPLUSTA Gift°ËÀª»Ô¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ½é¤è¤ê¼¡´ü¼°Ç¯Á«µÜ¤Î½ô¹Ô»ö¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢°ËÀªÃÏ°è¤Ø¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë»ö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ËÀªÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ä¡¢»°½Å¸©¤¬¸Ø¤ëÌ¾Êª¡ÖÌß¡×¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿·Ì¾Êª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤Î»°½Å¸©½é¤È¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Á¸ÂÄêÈÎÇä¤â·èÄê¡£°ËÀª¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ ÊÞ Ì¾¡¡PLUSTA Gift°ËÀª»Ô
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡¡£¶£±Ö¡Ê£±£¸ÄÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡Ê¿Æü£·¡§£°£°¡Á£±£¹¡§£°£°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë£·¡§£°£°¡Á£±£¹¡§£³£°
Å¹ÊÞ¾ì½ê¡¡JR°ËÀª»Ô±Ø JR²þ»¥¸ýÏÆ
¼è°·¾¦ÉÊ¡¡ÅÚ»º¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢Ä´Íý¥Ñ¥ó¡¢²Û»Ò¡¢°ûÎÁ¡¢¼ò¡¢»¨²ßÅù
¡Ú¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡ü OPENµÇ°¡ª¡Ö°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä
¡ü »°½Å¸©Ì¾Êª¤Î¡ÖÌß¡×Âç½¸¹ç
¡ü °ËÀªÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò½¼¼Â
¡Ú»°½Å¸©½é¡ª¡Ö°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥È¡×À°Íý·ô¡¦ÃêÁªÈÎÇä¡Û
PLUSTA Gift°ËÀª»ÔOPENµÇ°¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÈÄêÈÖ¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥È¡×¤ò³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÆü³«Å¹»þ¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤È¡¢JRÅì³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTOKAI STATION POINT¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥È ¹ØÆþ·ô¡×¤Î»öÁ°ÃêÁª¤òÊ»ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥È
ÈÎÇäÆü¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¼õ¡¡¼è¡§³ÆÆü11¡§00¡Á16¡§00
²Á¡¡³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇäÊýË¡¡ÛÀ°Íý·ô¡§³ÆÆü³«Å¹»þ¡Ê7¡§00¡Ë¤è¤êÇÛÉÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãê¡¡Áª¡§TOKAI STATION POINT¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë»öÁ°ÃêÁª
¡Ú°ËÀª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¡Û
Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥×¥ê¥ó¤È¡¢¹á¤ê¹â¤¤°ËÀªÃã¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê°ËÀªÃã¥Ð¥Ð¥í¥¢¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀªÃã¤Î»Ý¤ß¤È¤Û¤Î¤«¤Ê½Â¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡¡¡Ö°ËÀªÃã¤Ô¤è¤ê¤ó¤ª¤Ç¤«¤±¥»¥Ã¥È¡×¤Î»öÁ°ÃêÁªÊýË¡ ¡½
ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÅöÁªÄÌÃÎ¤Ï3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§00¤´¤í¤ËTOKAI STATION POINT¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ÎÄÌÃÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°½Å¸©Ì¾Êª¡ÖÌß¡×Âç½¸¹ç¡ª¡Û
¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¤ª°ËÀª»²¤ê¡×¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢Æ»Ãæ¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢»°½Å¸©¤¬¸Ø¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÊªÌß¤Ç¤¹¡£°ËÀª¿ÀµÜ¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÌßÊ¸²½¤Ï¡¢¡ÖÀÖÊ¡Ìß¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëñ²Ìß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤ÊÊ´Ìß¡¢¾Æ¤Ìß¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤ëÌß¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤¤½¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò°ìÁØË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¸©¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÌß¤ò£¸¼ïÎà¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤¬Â©¤Å¤¯»°½Å¤ÎÌßÊ¸²½¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ËÀª»Ô¡Û
¡¡
¿ÀÂåÌß
¡¡
ÂÀ¹Þ½ÐÀ¤Ìß
Æó¸®Ãã²°Ìß¡¡¡ÊËè·îÂè°ìÅÚÍËÆü¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë
¤Ø¤ó¤ÐÌß¡¡¡ÊËè·îÂè°ìÅÚÍËÆü¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë
¡Ú»ÍÆü»Ô»Ô¡Û
¤Ê¤¬Ìß
¡Úµµ»³»Ô¡Û
´Ø¤Î¸Í
»Ö¤é¶Ì
¡Ú°ËÀªÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤È»°½Å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
°ËÀª¿ÀµÜ¼þÊÕ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÌÃ²Û¤Ê¤É¡¢°ËÀªÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾²Õ½ê¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
