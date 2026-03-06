レストランPOS端末市場の市場規模、シェア、成長要因および予測分析 2025～2035年
KD Market Insightsは、「レストランPOS端末市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
レストランPOS（販売時点情報管理）端末市場は、レストランが業務の効率化、決済処理の改善、顧客体験の向上を目的としてデジタル技術を導入するにつれて、近年急速に成長しています。POS端末は、レストランが請求管理、支払い処理、注文追跡、在庫管理、売上データ分析などを行うために使用する電子システムです。デジタル決済、オンラインフードデリバリー、クラウドベースの管理システムの普及に伴い、POS端末は現代のレストラン運営において不可欠なツールとなっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/337
市場規模とシェア
世界のレストランPOS端末市場は、2024年に242億米ドルと評価されました。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.1%で成長し、2035年末までに585億米ドル以上に達すると予測されています。
地域別では、デジタル決済技術の早期導入と大手レストランチェーンの存在により、北米が市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域は、レストラン店舗数の増加、デジタル決済の普及、フードデリバリープラットフォームの拡大により、急速な成長が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343471/images/bodyimage1】
主要な成長要因
デジタル決済の普及拡大
消費者は、非接触決済、モバイルウォレット、QRコード決済などのデジタル支払い方法をますます好むようになっています。POS端末は複数の支払い方法に対応できるため、利便性と取引速度の向上に貢献します。
オンラインフードデリバリーおよび注文プラットフォームの成長
オンラインフードデリバリーサービスやモバイル注文アプリの拡大により、オンライン注文とオフライン注文を同時に管理できる統合型POSシステムの需要が増加しています。レストランは、注文管理の効率化と正確な売上記録の維持のためにPOS端末を利用しています。
業務効率化への需要の高まり
最新のPOSシステムは、在庫管理、売上パフォーマンスの追跡、スタッフの生産性の監視、請求プロセスの自動化などを可能にします。これにより業務効率が向上し、手作業によるミスが削減されます。
クイックサービスレストラン（QSR）の拡大
ファストフードチェーンやクイックサービスレストランの世界的な急成長により、POS端末の需要が大幅に増加しています。これらの店舗では、大量の顧客注文を処理するために高速で信頼性の高い取引システムが必要です。
先進技術との統合
クラウドコンピューティング、人工知能、分析ダッシュボード、CRM統合などの技術革新により、POSシステムの機能が大幅に強化され、レストラン経営や意思決定においてより価値の高いツールとなっています。
市場セグメンテーション
