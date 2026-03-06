【ドコモスマート保険ナビ】2026年3月更新 最新版 ■医療保険■がん保険■生命保険 おすすめ人気ランキング公開のお知らせ
2026年3月6日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp 代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年3月2日（月曜）に2026年1月のデータをもとにした医療保険・がん保険・生命保険の人気ランキングを公開いたしました。
________________________________________________________________________________
■調査概要
調査目的：保険の人気調査（申込数・保険会社ページへの遷移数をもとに算出）
実施者：株式会社ドコモ・インシュアランス
調査対象者：ドコモスマート保険ナビ訪問ユーザー
調査実施期間：2026年1月1日～31日
■医療保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/medical/#ranking
1位 はなさく生命 はなさく医療
2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ
3位 メディケア生命 新メディフィットＡ(エース)ライトプラン(25)
■がん保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/cancer/#ranking
1位 はなさく生命 はなさくがん保険
2位 はなさく生命 はなさく一時金
3位 メディケア生命 メディフィットがん保険
■生命保険 ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/life/#ranking
1位 はなさく生命 はなさく定期
2位 SBI生命 クリック定期！Neo
3位 メットライフ生命 スーパー割引定期保険
また、各保険の基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな情報を解説しているコラム（https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/）を掲載しております。これから保険を選ぼうと考えている方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載です。
ランキングページにはより多くのコラムのリンクがございますので、ぜひご覧ください。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
株式会社ドコモ・インシュアランス
