2026年3月6日
株式会社ドコモ・インシュアランス

「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp　代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年3月2日（月曜）に2026年1月のデータをもとにした医療保険・がん保険・生命保険の人気ランキングを公開いたしました。

■調査概要
調査目的：保険の人気調査（申込数・保険会社ページへの遷移数をもとに算出）
実施者：株式会社ドコモ・インシュアランス
調査対象者：ドコモスマート保険ナビ訪問ユーザー
調査実施期間：2026年1月1日～31日

■医療保険　ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/medical/#ranking

1位　はなさく生命　はなさく医療
2位　チューリッヒ生命　終身医療保険プレミアムZ
3位　メディケア生命　新メディフィットＡ(エース)ライトプラン(25)

■がん保険　ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/cancer/#ranking

1位　はなさく生命　はなさくがん保険
2位　はなさく生命　はなさく一時金
3位　メディケア生命　メディフィットがん保険

■生命保険　ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/life/#ranking

1位　はなさく生命　はなさく定期
2位　SBI生命　クリック定期！Neo
3位　メットライフ生命　スーパー割引定期保険



■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose

保険があなたに寄り添うように

私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。

