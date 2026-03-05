【1分で無料診断】自社のAI導入効果と使える補助金がすぐわかる！「AI活用コンサルティング＋補助金支援」のオンライン自動診断を公開
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市、代表取締役：野田収一）は、中小企業向けの「AI活用コンサルティング＋補助金活用支援」サービスの提供開始に伴い、自社に最適なAI導入プランと活用可能な補助金の目安がわずか1分でわかる「補助金活用×DX診断」を無料公開いたしました。
■ なぜ「診断」が必要なのか？
「AIや自動化ツールに興味はあるが、自社のどの業務に使えるのかわからない」「コストがネックで踏み出せない」という経営者様の声を多くいただきます。DXの第一歩は、まず「現状の課題」と「解決のための公的支援（補助金）」を正しく結びつけることです。
その最初の整理を強力に推進する、自動化ツールを公開しました。
■ 各種補助金申請のトータルサポート
AI導入補助金（旧IT導入補助金）やものづくり補助金など、AI導入に活用可能な補助金の選定から、申請書類の作成、採択後の実績報告まで一気通貫で伴走。煩雑な手続きを代行し、事業者の負担を軽減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343063/images/bodyimage1】
■ 【新機能】わずか1分！その場で届く「DX診断レポート」
本日公開した無料診断ツールでは、事業形態や日々の業務に関する7つの簡単な質問にお答えいただくだけで、以下の情報が記載された「個別レポート」が数分以内にメールで届きます。
- 活用可能な補助金（AI導入補助金など）の採択可能性
- AI導入による「月間・年間の具体的な工数削減シミュレーション」
- プロのコンサルタント視点での「最優先アクション」
■ 今後の展開／アクション誘導
診断結果をもとに、さらに具体的なシミュレーションをご希望の方には、無料のオンライン面談枠もご用意しております。「何から始めればいいかわからない」という企業様は、ぜひ一度、1分間の無料診断をお試しください。
▼ わずか1分・DX診断フォームはこちらから（直接診断へ進みます）
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
▼ サービスの詳細・初回無料面談のご予約はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
初回無料面談のご予約もこちらから承ります。
配信元企業：有限会社野田収一事務所
