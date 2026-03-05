放射性医薬品市場は2035年までに155億3000万米ドルに達すると予測され、精密がん治療の急増を背景に年平均成長率（CAGR）7.8％という高い伸び率で拡大する見込みである
放射性医薬品市場は、2025年に73億3,000万米ドルの市場規模に達し、2035年までに155億3,000万米ドルへ拡大すると予測されています。2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.8％と見込まれています。本市場予測は、診断および標的治療における核医学の利用拡大を背景とした持続的な業界成長を示しています。放射性医薬品は、検出可能な放射線を放出する放射性同位元素を含む医薬製剤であり、ガンマカメラ、PETスキャナーなどの装置を用いた外部画像診断を可能にし、機能的および分子レベルでの評価を実現します。
業界成長を支える臨床的・技術的基盤
放射性医薬品市場は、診断および治療という二重の機能的特性を基盤としています。放射性同位元素は、生物学的に活性な分子と化学的に結合し、特定の臓器、組織、または細胞受容体を選択的に標的化します。これにより、生理機能や疾患経路の可視化が可能となります。本メカニズムは、腫瘍学、循環器学、神経学分野における核画像診断、機能評価、核種治療を支えています。さらに、PETおよびSPECT画像診断システムの継続的な技術革新と放射性トレーサー設計の高度化により、感度および精度が向上し、病院や専門診断施設における臨床的価値提案を強化しています。
個別化医療がもたらす構造的成長要因
個別化医療は、放射性医薬品市場における重要な成長促進要因として位置付けられています。患者ごとの遺伝子・分子プロファイルに基づいた放射性医薬品の開発により、より精密な診断および治療が可能となり、安全性の最適化も実現されます。疾患特異的バイオマーカーに結合するよう設計された放射標識化合物は、特にがんや複雑な慢性疾患において、正確な病期分類、治療選択、治療効果のモニタリングを可能にします。この個別化アプローチは研究開発投資の拡大およびパイプラインの強化を促進し、市場規模の拡大と予測CAGRの維持に直接的に寄与しています。
市場拡大に影響を与える規制および償還の課題
堅調な成長基盤がある一方で、放射性医薬品市場は規制および償還制度に関する複雑な課題に直面しています。放射性化合物に対する厳格な承認プロセスでは、安全性、有効性、製造体制に関する広範な検証が求められ、開発コストの増加および製品上市までの期間長期化を招いています。また、医療制度ごとに異なる償還制度は、先進的な放射性医薬品治療の普及速度に影響を与えています。償還範囲が限定的または不安定な場合、医療機関での導入が抑制され、市場規模の拡大ペースや地域別市場予測に変動をもたらす可能性があります。
神経疾患分野における新たな成長機会
神経疾患領域は、放射性医薬品市場の診断・治療範囲を拡大する新たな成長分野として注目されています。アルツハイマー病やパーキンソン病をはじめとする神経変性疾患の有病率上昇に伴い、早期の病理学的変化を検出可能な分子レベル画像診断への需要が高まっています。放射性医薬品は、生体内における脳代謝、受容体活性、タンパク質凝集の可視化を可能にし、臨床管理および創薬研究の双方を支援します。放射性同位元素開発企業と製薬企業の連携拡大により、イノベーションパイプラインが強化され、収益源の多様化が進み、長期的な市場成長に寄与しています。
主要企業のリスト：
● Bayer AG
