大日本印刷株式会社（DNP）が展開する、キャラクターなどの知的財産（IP）をゴルフ用品・アパレルに展開するブランド「FUN'S GOLF」*1は、豊富なデザインで個性を表現できるモックネックシャツを FUN'S GOLFのECサイト限定で2026年3月5日(木)に発売します。

新商品について

コースで映える、100種類のデザイン展開

「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の、個性豊かなデザインを100種類ラインアップ。自分の好みに合わせて選べる“楽しさ”が特長です。

洗練されたシルエット

首元に上質さを添えるモックネック仕様。トレンド感とスポーティさのバランスが取れ、ラウンドでもクラブハウスでも上品な印象を与えます。

高機能素材と快適性

吸汗速乾・ストレッチ性を備えた高機能生地を採用。長時間のプレーでも快適な着用感を目指した設計です。

販売価格：13,200円（税込）本商品は FUN'S GOLF のECサイト限定での販売します。商品の購入はこちらから → https://funs-golf.com

「FUN'S GOLF」について

DNPは、アニメやマンガ、ゲームなど日本が誇るIPの魅力を国内外のファンに発信していくと同時に、新たなIPを創出するクリエイターやコンテンツホルダーとファンをつなぐサービス「FUN'S PROJECT」を展開しています。こうした活動の一環として今回、ゴルフメーカーが展開するプロ仕様の本格的なゴルフ用品とIPの魅力を掛け合わせることで新たな価値を生み出すとともに、ゴルフをさらに楽しめる商品と体験を提供していきます。また、株式会社orve（オーヴ）と連携し、「4plus FITTING LABO」*2の運営や、ゴルフ分野での販売・マーケティングに関連する同社の豊富な実績を活かして、新たな市場の開拓を目指します。

今後の展開

DNPは、多様なIPとゴルフ用品の魅力を掛け合わせ、ゴルフをより楽しんでもらえるような体験価値を提供していきます。生活者に新たな驚きと感動を届け、スポーツとエンターテインメントの新しい可能性を追求します。

*1「FUN'S GOLF」のWebサイトはこちら → https://funs-golf.com*2「4plus FITTING LABO」のWebサイトはこちら → https://4plus-golf.com/