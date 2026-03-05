名古屋市中区栄の美容皮膚科「まゆりなclinic名古屋栄」は、2026年3月に開院4周年を迎えました。これまで名古屋・栄エリアで、シミ治療／ニキビ跡治療／たるみ治療(リフトアップ)の美肌治療を中心に、延べ施術件数37,000例を突破しました。

当院は「一つの症状でも、肌状態に合わせて複数の治療選択肢を用意する」ことを重視し、診断に基づいたオーダーメイド治療を提供しています。





まゆりなclinic名古屋栄





■“シミ治療”はピコレーザー2機種＋ルビーフラクショナルで選択肢を拡充(延べ24,000例突破)

シミ治療は、見た目が似ていても原因が異なることがあり、治療選択を誤ると遠回りになるケースもあります。

まゆりなclinic名古屋栄では、肌状態やシミの種類に応じて使い分けられるよう、ピコレーザーを2種類(エンライトンSR／ディスカバリーピコ バリオパルス)導入し、さらにルビーフラクショナル、レーザートーニング、OPトーニングも備えています。

名古屋でシミ治療を検討される患者様から支持をいただき、シミ治療は延べ24,000例を突破しました。





シミ治療で使われる器機





■“ニキビ跡治療”はサブシジョンからレーザーまで幅広く、肌状況に合わせた治療設計(延べ5,200例突破)

ニキビ跡、とくにクレーターは、凹凸の深さや広がりに加えて、赤み・色素沈着の併存など、状態が多様です。

当院では一つの治療に固定せず、肌状況に合わせて下記の選択肢を組み合わせ、段階的に治療を設計します。

・サブシジョン

・キュアジェット

・ダーマペン4

・シルクロ

・CO2フラクショナルレーザー

・ノーマルピコフラクショナルレーザー

・アブレーショナルピコフラクショナルレーザー

・ライムライト

・ジェネシス

・ジュベルック

名古屋・栄エリアでニキビ跡治療の選択肢を拡充し、延べ5,200例を達成しました。









■“たるみ治療(切らないリフトアップ)”は糸・注入・ハイフ・高周波まで複数提案(延べ3,400例突破)

たるみの原因は、皮膚のゆるみ、脂肪の下垂、支持組織の変化などが複合することが多く、「一つの治療で全てを解決」できない場合があります。

まゆりなclinic名古屋栄では、名古屋でたるみ治療をご検討される方に向けて、糸リフト／ヒアルロン酸リフト／ハイフ／高周波治療(オリジオ)/ATTIVAアッティバ/注入治療(レニスナ(ジュベルックボリューム)、プロファイロストラクチュラ)など、複数の選択肢から治療方針を提案しています。

結果にこだわる切らないリフトアップ治療として、延べ3,400例を突破しました。





たるみ治療で使われる器機や薬剤





■院長コメント(まゆりなclinic名古屋栄院長 加藤 成貴)

「このたび、まゆりなclinic名古屋栄は開院4周年を迎えることができました。日頃よりご来院いただいている患者様、地域の皆様に心より感謝申し上げます。

シミ治療、ニキビ跡治療、たるみ治療は、同じ症状名でも肌状態が大きく異なります。だからこそ当院では“選択肢の幅”を大切にし、診断に基づく治療設計を徹底してきました。

そして何よりも結果にこだわってきました。他院で治療困難と言われた方でも「まゆりなclinicならなんとかしてくれる。まゆりなclinicに行ってよかった。」と思われるようなクリニックを理想としています。

私は内科・循環器の専門医としての医学的基盤に加え、抗加齢医学の視点からも、結果と安全性の両立を重視しています。名古屋・栄で美容皮膚科をお探しの方に、安心してご相談いただける存在であり続けられるよう、今後も専門性を高めてまいります。」





＜院長プロフィール＞

加藤 成貴(かとう まさき)／まゆりなclinic名古屋栄 院長

2009年鳥取大学医学部卒業、豊橋市民病院初期研修医、名張市立病院循環器内科医長、大手美容外科院長、大手美容皮膚科院長を経て、2022年より現職

・日本内科学会 内科認定医

・日本内科学会 総合内科専門医

・日本循環器学会 循環器専門医

・日本抗加齢医学会 抗加齢医学専門医

・日本美容外科学会 正会員

・ボトックスビスタ(R) 認定医

・ジュビダームビスタ(R) 認定医

・ジュビダームビスタ(R)バイクロス 認定医

・ATTIVA(アッティバ)KOL(key opnion leader)





加藤 成貴(かとう まさき)／まゆりなclinic名古屋栄 院長





【店舗概要】

店名 ： まゆりなclinic名古屋栄

所在地 ： 〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階

矢場町駅 徒歩2分／栄駅 徒歩5分

TEL ： 052-238-0731

営業時間： 月金土 11：00～20：00、水木日 10：00～19：00／火曜定休

HP ： https://mayurina-clinic.com/