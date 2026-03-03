脂質栄養市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「脂質栄養市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。脂質栄養に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
脂質栄養市場の概要
脂質栄養市場に関する当社の調査レポートによると、脂質栄養市場規模は 2035 年に約 392億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 脂質栄養市場規模は約 138.8億米ドルとなっています。脂質栄養に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.94% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、脂質栄養市場は予測期間中、心血管疾患、がん、糖尿病といった食生活に関連する非感染性疾患の管理への関心の高まりにより、力強いペースで成長すると予想されています。予防医療とウェルネスライフスタイルへの着実な移行により、脳、心臓、代謝の健康を維持するための栄養製品のニーズが高まっています。
脂質栄養に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/lipid-nutrition-market/104063
脂質栄養に関する市場調査では、オメガ3、DHA、MCTオイル、強化製品といった機能性食品の需要増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。当社の分析によると、米国の機能性食品市場は2023年に4,300億米ドルに達し、2035年には9,210億米ドルに達すると予想されています。
しかし、原料調達、表示、健康強調表示、純度、賞味期限の制限に関する厳格な規制枠組みが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
脂質栄養市場セグメンテーションの傾向分析
脂質栄養市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、脂質栄養の市場調査は、脂質タイプ別、供給源別、形態別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
脂質栄養市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104063
脂質栄養市場は、アプリケーション別に基づいて、乳児栄養、栄養補助食品、機能性食品・飲料、医薬品および臨床栄養学に分割されています。これらのうち、乳児栄養セグメントは、乳児の脳の発達、免疫機能、視力の健康維持においてDHA、リン脂質、ARAが重要な役割を果たすことから、2035年末までに35%のシェアを占めると予想されています。世界的な出生率の上昇と、幼児期の栄養に対する親の意識の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。
脂質栄養の地域市場の見通し
脂質栄養市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域の市場は、中国、インド、日本、東南アジア全域での中流階級人口の増加、高い出生率、生活習慣病の蔓延と予防的健康重視の高まりにより、他の地域を圧倒し、32%のシェアを獲得し、予測期間中に12.1%という最速のCAGRを記録すると予想されています。
経営層の意思決定に役立つ戦略的洞察を得るため、脂質栄養市場調査レポートの試読版をご請求ください: https://www.sdki.jp/trial-reading-request-104063
脂質栄養の競争のランドスケープ
当社の脂質栄養市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:
● Cargill Incorporated
● DSM Nutritional Products
● BASF SE
● Croda International Plc
● Stepan Company
これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:
● Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
● Maruha Nichiro Corporation
● Fuji Oil Holdings Inc.
● Mitsubishi Corporation Life Sciences Ltd.
● Kaneka Corporation
会社概要：
SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。

