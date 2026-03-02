¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ç¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´ØÏ¢»ö¶È¤ò»ÏÆ°
¡Á ¿¹ÎÓÀ°È÷¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÄ´ºº¡¦´Ä¶¶µ°é¤òÅý¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢2026Ç¯½©°Ê¹ß¤ËÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³« ¡Á
¡¡¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¾®ÌîÄ¾¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´ØÏ¢»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡¿¹ÎÓ»Ü¶È¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÂÎ¸³¡¢¢Î¤»³ÂÎ¸³¡¢£½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¹âÅÙ²½¡¢¤¿¹ÎÓ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î4Ê¬Ìî¤Ç¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÄ´ºº¤È´Ä¶¶µ°é¤òÅý¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç»ö¶È¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¡¦¼Â¾Ú¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¡Ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¡¢¸½ÃÏ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹¹ð¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¥°¥ë¡¼¥×CEO¡§ÃæÅçÃ£¡¢°Ê²¼¡ÖSMBC¥°¥ë¡¼¥×¡×¡Ë¤È¡¢3¤«Ç¯¤Î¹¹ð·ÀÌó¤òÄù·ë¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î17ÆüÄù·ë¤Î½Û´Ä·¿¤ÎÍïÇÀ¡¦ÎÓ¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ð½ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Ç¯´Ö115Ëü¿Í¡Ê¢¨2¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ëÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡´§Ì¾¾Î ¡§ Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì Nature Positive Field presented by SMBC¥°¥ë¡¼¥×
¢¨2¡¡Agoop³ô¼°²ñ¼Ò¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¡Ê2024Ç¯10·î¡Á2025Ç¯9·îÄ¾¶á1Ç¯´Ö¡Ë
¢£ËÜ·ï¤ÎÁÀ¤¤¡§
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¡¦ÇÀÃÏ¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³»ñËÜ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Ï»¼¡»º¶È²½¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÂÚºß²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è³èÀ²½¤ÈÅö¼Ò¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Á³»ñËÜ¤ò¡Ö¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³è¤«¤¹¡×±¿±Ä¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢ÂÎ¸³¡¦³Ø¤Ó¡¦°û¿©¡¦½ÉÇñ¡¦¥´¥ë¥ÕÅù¤ÎÂÚºß²ÁÃÍ¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Á³¤È¿Í¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤È¤·¤ÆÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼èÁÈ¤ÎÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡ËÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
³«»Ï»þ´ü¡§2026Ç¯½©°Ê¹ß¡ÊÃÊ³¬Åª¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¡Ë
µ¬ÌÏ¡ÊÁÛÄê¡Ë ¡§ ¼Â»Ü¶è²è4.16ha
¡Ê£²¡Ë½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¹âÅÙ²½¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿¹ÎÓ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
³«»Ï»þ´ü ¡§ 2026Ç¯½©°Ê¹ß¡ÊÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¡£¢¨°ìÉôÏ¢·È³«»ÏºÑ¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ê£³¡Ë¿ä¿ÊÂÎÀ©
¡¡Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÈÌ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿¹Ì¤Íè¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀõÌî½ãÊ¿¡Ë¤¬¼õÂ÷¤·¤ÆÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢¼ùÂÎ¸³¡¢¿¹ÎÓÀ°È÷¡¦È²ºÎÅù¤Î¥×¥í¥»¥¹¸«³Ø¡¢¼«Á³´Ñ»¡¤Î¸½ÃÏ¼ÂÁõ¤Ï¡¢ÀÄÍÕÁÈ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ°æ¾ÈÂçÏº¡Ë¡¢¤¿¤«¤Ï¤é¿¹ÎÓÁÈ¹ç¡ÊÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§º´Ìî¹¬Î´¡Ë¡¢³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂç³ØÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉô¤Î¿ù±º¹îÌÀ¶µ¼ø¤¬»²²èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Î¤»³ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöËÒ¾ì¤Ç¡¢²ÈÃÜ¤Õ¤óÇ¢¤òÅ¬Àµ½èÍý¤·¤¿ÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÄÇÀÂÎ¸³¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¹âÅÙ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤Õ¤óÇ¢ÂÏÈî²½½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¹âÅÙ²½¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ä¶Éé²Ù¼ÂÃÏ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦·×Â¬¤Ï¡¢¤Á¤È¤»¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³ËË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Á¤È¤»¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Æ£ÅÄÊþ¹¨ Ph.D.¡Ë¡¢ÆýµíÇÓ½Ð¥á¥¿¥ó¥¬¥¹ÍÞÀ©¡Ê¥ë¥ß¥Ê¥Ã¥×µëÍ¿¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥¹ ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÅÄÀµ½Ó¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊITµ»½ÑÆ³Æþ¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥ß¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§À¶²È¹ÀÆó¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹ÎÓ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿¹Ì¤Íè¡¢ÀÄÍÕÁÈ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿¹ÎÓÄ´ºº¡Ê¿¢À¸Ä´ººÅù¡Ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡ÊÄ»Îà¡¦º«Ãî¤Ê¤É´õ¾¯À¸Êª¤ò´Þ¤á¤¿À¸ÊªÄ´ººÅù¡Ë¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
¡¡2026Ç¯3·î2Æü ¡§ ¹¹ð·ÀÌó³«»Ï
¡¡2026Ç¯½©°Ê¹ß ¡§ ÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼ÒÈª¤Ç¤ÎËÒÁð¡¦¥³¡¼¥óºÏÇÝ¡¢²ÈÃÜ¤Õ¤óÇ¢¤ÎÂÏÈî²½¡¢Ï»¼¡»º¶È²½¡¢¿¹ÎÓ³èÍÑÅù¤Ë¤è¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤ò¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ËÒ¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î½Û´Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡Ö´Ä¶Å¬±þ·¿´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¡×¤Î¹âÅÙ²½¡§Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Î²ÈÃÜ¤Õ¤óÇ¢½èÍý¤Î¹âÅÙ²½¡¢¥á¥¿¥óÍÞÀ©¡¢»ôÎÁ¼«µëÎ¨¤Î¸þ¾åÅù
¡Ö¿¹ÎÓ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¡§Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Î¿¹ÎÓ³èÀ²½¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢½Û´Ä·¿ÎÓ¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛÅù
¢¨½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¡¦¿¹ÎÓ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¡130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æá¿ÜÌî¤¬¸¶¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤òË¾¤à¡ÖÀéËÜ¾¾¥Æ¥é¥¹¡×¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¿å¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö²¹Àô¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖÃÓ¡×¡¢Ìó100É¤¤ÎÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¹¾ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ´Ä¹4km¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìµí100¡ó»ÈÍÑ¤Î¡Ö¤Á¤®¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ËÒ¾ì¥°¥ë¥á¤ä²¹Àô¤â½¼¼Â¡£Æþ¾ìÎÁ¡¦Ãó¼Ö¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§senbonmatsu.com¡Ë
