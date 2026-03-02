バナー





Game Source Entertainment (香港、以下 GSE) はスウェーデンのインディーゲーム開発会社Pugstormが開発し、ロンドンのインディーゲームパブリッシャーFireshine Gamesがグローバルパブリッシングを行う、採掘サンドボックスアドベンチャー『コアキーパー(Core Keeper)』について、全対応プラットフォーム向けに大型無料アップデート「空虚と電流(Void & Voltage)」の配信を開始したことをお知らせいたします。本アップデートにより、長い間忘れ去られていた新エリア「突破者の到達点」に足を踏み入れ、その地に隠された機械仕掛けの謎を解き明かす新たな冒険が待っています。





『コアキーパー』大型無料アップデート「空虚と電流」トレーラー： https://youtu.be/dpWh3PCioQ8





無料コンテンツアップデート「空虚と電流」では、未知なる新バイオームの追加をはじめ、これまでにない敵、二体の巨大ボス、自動化をテーマにした装備、そして圧倒的な威力を持つ新武器など、盛りだくさんの要素がすべて無料で楽しめます。





新たに登場する神秘的な機械仕掛けのバイオーム「突破者の到達点」を探索しましょう。このエリアでは、新たな敵勢力として「ジオボットマイナー」「ジオボットパトローラー」「ジオボットスカウラー」といった新しい敵勢力が貴重な資源を守っています。強力な新武器「スクラップミニガン」や「火炎放射器」を駆使して、虚空の勢力に立ち向かいましょう。





さらに、「上級自動作業台」が新たに追加され、採種機や農業用ロボットアームを使った農業の完全自動化が可能になります。そのほかにも、アイテム回収機、生き物捕獲器、近接センサーなどを活用し、拠点での生活をより便利で効率的にする自動化システムを構築できます。





新たなボス戦では、次元を超えた強力なヒドラ・虚空の領主「オブリドラ」との戦いが待っています。また、本アップデートの最大の挑戦となる、機械仕掛けの超巨大ボス「S.A.H.A.B.A.R.」との激闘に備えましょう。その衝撃的な攻撃を乗り越え、勝利を掴み取ってください。





「空虚と電流」は、PC(Steam)、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One向けに無料アップデートとして配信中です。最新情報は、Core Keeper公式BlueskyおよびXアカウントをフォローし、Discordコミュニティにもぜひご参加ください。





【ゲーム概要】

謎のレリックに引き寄せられたあなた。目を覚ますとそこは、クリーチャーや資源、トリンケットがあふれる古代の洞窟だった。地下深くに閉じ込められたあなたはサバイバルスキルを駆使して、ふりかかる難題に立ち向かうことができるのか？

発掘した資源やレリックで基地を建設し、新たな装備を作り、生き延び、コアをパワーアップさせよう。巨大なモンスターを討伐し、隠された秘密を探り、作物を育て、まだ見ぬレシピを料理して、プロシージャル生成された地下の世界を探索しよう。





購入はこちら： https://bit.ly/3wXDpgW





■タイトル

Core Keeper

■対応機種

Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)2(ダウンロード版のみ)

■発売日

2024年11月14日

■価格

【Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5】4,980円(税込 5,478 円)

【Nintendo Switch(TM)2(ダウンロードー版)】税込 2,310円

【Nintendo Switch(TM)2 アップグレードパス 】税込 100円

■ジャンル

採掘サンドボックスアドベンチャー

■プレイ人数

1～8人(PS4/PS5)

1～4人(Switch)

■表示対応言語

日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)／韓国語／タイ語／フランス語／イタリア語／ドイツ語／スペイン語

■発売元

Game Source Entertainment

■開発元

Pugstorm

■CERO

A

■権利表記

(C) 2024 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as 'Fireshine Games'. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.









【Game Source Entertainmentについて】

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









