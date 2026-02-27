ポータブルガスクロマトグラフ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「ポータブルガスクロマトグラフ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポータブルガスクロマトグラフに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ポータブルガスクロマトグラフ市場の概要
ポータブルガスクロマトグラフ市場に関する当社の調査レポートによると、ポータブルガスクロマトグラフ市場規模は 2035 年に約 15億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポータブルガスクロマトグラフ市場規模は約8.4億米ドルとなっています。ポータブルガスクロマトグラフに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポータブルガスクロマトグラフの市場シェア拡大は、厳格な環境規制と汚染モニタリングの需要の高まりによるものです。世界各国の政府は、汚染と公衆衛生に関する問題の高まりに対応するため、排出基準と大気質規制を厳格化しています。これにより、産業界はポータブルGCを含む信頼性の高いモニタリングツールの導入を促しています。
https://www.sdki.jp/reports/portable-gas-chromatograph-market/107821
ポータブルガスクロマトグラフの市場調査では、産業安全および職場監視の急速な拡大、そしてMEMS技術、マイクロカラム、小型化の進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これに加え、医療、診断、環境試験、緊急対応などのアプリケーションにおけるポータブルGCの普及率の高さが、ポータブルガスクロマトグラフの需要を高めています。
しかし、高額な設備投資とライフサイクルコストが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。ポータブルガスクロマトグラフシステムは、高度な検出器、堅牢な設計、小型化されたコンポーネントを備えており、多額の投資を必要とします。このことが、小規模な研究室、中小企業、そしてコストに敏感な市場での普及を阻害する可能性があります。
ポータブルガスクロマトグラフ市場セグメンテーションの傾向分析
ポータブルガスクロマトグラフ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポータブルガスクロマトグラフの市場調査は、技術別、アプリケーション別、サンプルタイプ別、ポータビリティ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
https://www.sdki.jp/sample-request-107821
ポータブルガスクロマトグラフ市場は、技術別に基づいて、GC-MS、GS-FID、GC-FPDに分割されています。このうち、GC-MSセグメントは、優れた分析精度と化合物同定能力、そして国土安全保障、緊急対応、防衛分野における需要の高まりにより、2026-2035年の間に45%以上のシェアを占めると予想されています。さらに、質量分析計の急速な小型化の進歩も、このセグメントの成長を支えています。
