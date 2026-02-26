福岡市中央区舞鶴で調理師専門の人材紹介会社を運営する採用商店株式会社は、日本の観光業界を支えている洋食調理師に向けた求人サイト「洋食調理師求人プロ」をオープンしました。

https://yoshoku-pro.com/





洋食調理師求人ブロ





【観光業界を支える調理人の不足】

インバウンド回復、観光需要増加。一方で、ホテル・旅館の現場では異変が起きています。

「客室は空いているのに、レストランを開けられない」その理由は、慢性的な調理師不足です。

宴会予約を断る、婚礼受注を制限する、朝食営業を縮小する。こうした事例が、全国で増えています。

宿泊業の供給制約は客室ではなく、“厨房”がボトルネックになり始めているのです。

厚生労働省の職業別有効求人倍率統計では、飲食物調理従事者(調理師)の有効求人倍率は全職種平均の約2倍前後で推移しており、慢性的な「売り手市場」が続いています。さらに、民間調査においても宿泊・飲食サービス業の半数以上の企業が「人手不足」と回答しています。

一方で、一般的な転職サイトでは「厨房経験」「ジャンル」「ホテル経験」などの専門性が十分に伝わらず、企業と求職者のミスマッチが発生しているのが現状です。





洋食厨房イメージ





【なぜ厨房が止まる？】

厨房が止まる原因は下記に起因すると考えられます。

(1) 母数そのものが減っている：少子高齢化により、調理師志望者は減少傾向。

(2) 労働環境のイメージ：長時間労働、立ち仕事、不規則勤務という印象が若年層の参入を阻む。

(3) 技術が正当に評価されにくい構造：調理師は高度な専門職でありながら、厨房規模、マネジメント人数、原価率管理実績、メニュー開発貢献度といった“実力”が十分に言語化されないまま転職活動が行われています。

結果、採用後のミスマッチと早期離職が繰り返される構造が生まれています。





加えて、調理師は技術職であるにもかかわらず「自己PRや経験の言語化が苦手」な方が多いという現状があります。サービスはそこにフォーカスし、調理スキルとキャリア意向を正確に伝える支援を売りにしています。以下はミスマッチの具体例です。

・高い技術を持っているのに、既製品メインの調理場で働いている

・マネジメント経験がないのに、管理職としての役割を任されている

・接客やカウンター調理が得意なのに、裏方で黙々と仕込みをしている









【調理師の力を正しく生かすサービス】

洋食調理師求人プロは“調理師だけ”に特化した転職支援サービスです。

・ホテル・旅館・レストラン厨房の求人のみ掲載

・料理長／スーシェフ／パティシエなど専門職種に対応

・給与／休日／住宅・寮など条件交渉を代行

・職務経歴書作成サポート

・現場理解のあるキャリアアドバイザーが伴走支援

これにより、企業は即戦力人材を迅速に採用でき、求職者は希望条件に合った職場と出会うことが可能になります。サイトの特徴は、ホテル・旅館の調理師に特化した人材紹介会社がプロデュースするサイトであるため実績が豊富であること。旅館・ホテルに限定した求人を取り扱っている他、調理師が転職の際に重要としている規模(部屋数)、調理場人数、既製品を有無、食材原価率、寮の詳細などの情報も提供していることです。

調理師は技術職ですが、早期退職理由の9割は人間関係に起因します。サービスの流れはシンプルでサイトから該当求人応募後、営業担当者とWEBや電話での面談を行います。そこで今までの経歴を定量化し、事前に転職希望先の情報なども細かく確認します。一般調理師は料理長との相性、料理長は経営者との相性が重要になるので、事前の面談でミスマッチを無くすような仕組みとなっています。









●代表の声

私たちは、調理師が自分に合った職場で、その力を最大限に発揮できるようにすることで、観光業界全体の労働環境や料理の品質を底上げできると考えています。

「調理師が安心して長く働ける環境づくり」と「宿泊・観光業界の人材不足解消」に貢献してまいります。





代表の大橋恵(おおはしめぐむ)





【採用商店株式会社 概要】

代表取締役 ： 大橋恵(おおはしめぐむ)

所在地 ： 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1-20

事業内容 ： 調理師専門の人材紹介

URL ： https://saiyo-shoten.com/