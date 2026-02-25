全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「七夜雪」を2月26日（木）あさ７時～放送開始します。

１．番組概要

“史上最も涙を誘う作品”と称賛された小説を圧巻の演技力と美しさでドラマ化！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/shichiyasetsu/■画像クレジット：© 2024 China Huace Global Media Co., Ltd.

２．あらすじ

天山派の弟子で鼎剣閣の八大剣士の一人、第七剣士の霍展白（フオ・ジャンバイ）は道を踏み外して出奔した師兄、第六剣士の徐重華（シュー・チョンホワ）を追いかけ剣を交える。すると、徐重華は自ら崖下に身を投げ、霍展白は師兄を死なせた後悔を背負うこととなった。その後、徐重華の息子でまだ赤子である徐沫（シュー・モー）の持病が悪化、霍展白は医術で高名な薬師谷の谷主・薛紫夜（シュエ・ズーイエ）に治療を請う。そして、彼女の処方箋に従い命懸けで江湖のお宝である貴重な5つの生薬を集め始めるが…。

３．放送スケジュール

2月26日（木）あさ７時～ 放送スタートBS初放送毎週月～金曜日 あさ7時～（全32話/中国語・日本語字幕）◎TVerで見逃し配信あり

４．キャスト

キャストリー・チン 「慶余年～麒麟児、現る～」「驪妃（りひ）-The Song of Glory-」ツォン・シュンシー 「蓮花楼」「そして救いの星が輝いた」ワン・ホンイー 「長相思」「黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～」エドワード・チェン 「最後の雨が降るとき」「君の心に刻んだ名前」ツァン・カーニー 「月と雲が出逢うとき～My Deepest Dream～」「殿下攻略～恋の天下取り～」ジン・ザーハオ 「夢幻の桃花～三生三世枕上書～」「半妖の司籐（スー・トン）姫 ～運命に導かれた愛～」シャオ・ユーチー 「フライト・トゥ・ユー～君との距離〈マイル〉」

５．スタッフ

原作：『七夜雪』滄月演出：レン・ハイタオ「蓮花楼」「沈香の夢」 ：リャン・ションチュアン「運命の桃花～宸汐縁～」「如歌～百年の誓い」 ：リー・ウェイジー「凌雲志～愛と正義に生きた英雄～」「如歌～百年の誓い～」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。