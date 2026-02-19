こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ナノイーX発生装置が、三菱自動車のピックアップトラック「トライトン」に採用
同社の日本向けモデルとして初搭載
本件に関するお問合わせ先
＜報道機関からのお問合せ先＞
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
経営企画センター 経営政策部 広報課：las-pr@gg.jp.panasonic.com
＜お客様からのお問い合わせ先＞
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
ビューティ・パーソナルケア事業部 デバイスビジネスユニット TEL：0749-27-0485〔お問合せ受付時間：9:30-17:00（土日、祝日除く）〕
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）のナノイーX発生装置が、三菱自動車工業株式会社（以下、三菱自動車）の一部改良モデルの「トライトン」（2026年2月19日発売）に採用されました。三菱自動車の日本向けモデルにナノイーXが搭載されるのは今回が初めてです。
パナソニックが開発したナノイー※1は、空気中の水分に高電圧を加えて生成するナノサイズの微粒子イオンで、さまざまな物質に作用しやすいOHラジカルを含んでいます。このOHラジカルの生成量をナノイーの10倍に高めたのがナノイーXで、脱臭や菌、花粉の抑制※2,3,4といった多様な効果を有しています。より清潔・快適な空間を提供する技術として、鉄道や病院などの公共機関、オフィスやホテル・商業施設などで幅広く採用されており、2024年にはグローバル累計出荷台数が1億台※5を突破しました。
三菱自動車では、これまでパジェロスポーツやエクスフォース、デスティネーターといった海外向けモデルにナノイーXデバイスが導入されており、海外での高い評価と実績が認められ、日本向けモデルとして初の採用に至りました。かつてないタフネスと上質さを融合した「トライトン」は車室の空気質にもこだわり、外気温や車内温度に応じて、温度や風量などを自動制御するフルオートエアコンにナノイーXを搭載。エアコンから室内へ放出されるナノイーXを、リヤサーキュレーターで車内に循環させることで車内全体の空気を清潔に保ち、快適なドライブをサポートします。
パナソニックは、家電分野、車載分野、住宅関連分野など、くらしや社会のさまざまなシーンにおいて、ナノイー技術を通じて快適空間を提供していきます。
※1 ナノイーは、一般的なイオンと比べて約6倍＊の寿命があるため広範囲に広がります。水分量は空気イオンの約1,000倍＊＊（体積比）以上で、お肌や髪にやさしい弱酸性のイオンです。nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。（ナノイーについて https://panasonic.jp/nanoe/）
＊空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命：数十秒〜100秒。ナノイーの寿命：約600秒。（パナソニック調べ）
＊＊ 一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3㎚）とナノイー（代表的な粒子径：13㎚）との
比較による。
※2 約6畳空間での約12分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。
●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター
●試験方法：試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証
●脱臭の方法：ナノイーを放出
●対象：付着したタバコ臭
●試験結果：12分で臭気強度2.4低減
※3 約6畳空間での約4時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。
●試験機関：（一財）北里環境科学センター
●試験方法：試験室（約６畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊した菌
●試験した菌の種類：1種類
●試験結果：4時間で99％以上抑制 北生発24_0301_1号
※4 約6畳空間での約24時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。
●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター
●試験方法：試験室（約6畳）において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：付着したアレル物質（スギ花粉）
●試験結果：24時間で99％以上抑制 4AA33-151001-F01
※5 2024年6月時点での累計
