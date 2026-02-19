革工房futuroの運営を行う株式会社ジョイフルリンク(所在地：大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13、代表取締役：片岡 明代)は、全11ポケットの立て収納構造を採用した本革2WAYハンドバッグ「Loloco-ロロコ-」を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年2月15日より先行販売を開始しました。





繭のような丸いフォルム「Loloco」





「Loloco-ロロコ-」URL： https://www.makuake.com/project/loloco01/









■整理しやすさと本革の上質感を両立したハンドバッグ

「Loloco-ロロコ-」は、“使うだけで自然とバッグの中身が整う”ことを目指して開発された本革ハンドバッグです。

前プロジェクトの本革ボディバッグ「フォカッチャcornetto」で好評を博した収納構造をベースに、女性にも使いやすいハンドバッグ型へと改良しました。

本革ならではの質感と、日常使いに適した収納力を両立することで、普段のお出かけからビジネスカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。





ジャバラ仕様のポケットを採用





スマートフォンも綺麗に収納できます





■「Loloco-ロロコ-」が選ばれる3つの理由

(1)全11ポケットの「立て収納」で中身が一目で分かる





こだわりの縦型収納構造





前面にはジャバラ仕様の8ポケットを配置し、小物を立てて収納可能。

iPad mini、スマートフォン、文庫本、ペン類、化粧小物などを整理しやすく、バッグインバッグを使わずにすっきり収まります。

本体コンパートメントにはマチ6cmを確保し、ミニ水筒や長財布も収納できます。





(2)国産・播州レザーを使用した本格シボ革





上質な牛本革を使用





素材には兵庫県たつの市のタンナーから直接仕入れた国産播州レザーを使用。

自然な凹凸が特徴のシボ革は、上質感がありながら傷や汚れが目立ちにくく、日常使いに適した素材です。

ころんとした丸みのあるフォルムと、シンプルで落ち着いたデザインが大人の装いに馴染みます。





(3)2WAY仕様とトレンド感のあるアースカラー





グレージュ





トレンチ





ハンドバッグとショルダーバッグの2WAY仕様で、シーンに応じた使い分けが可能です。

カラーは「グレージュ」「トレンチ」「ブラウン」「ブラック」の全4色。

北欧デザインでも注目されるアースカラーを採用し、オールシーズンで使いやすい配色に仕上げました。









■過去2回のMakuakeプロジェクト実績





第一弾「tarsio-タージォ-」





第二弾「フォカッチャcornetto」





革工房futuroは、これまでにMakuakeにて2回のプロジェクトを実施してきました。

第一弾では本革リュック「tarsio-タージォ-」、第二弾では本革ボディバッグ「フォカッチャcornetto」を展開し、2プロジェクト合計でサポーター185名、応援総額300万円以上の支援を獲得しています。

これらの実績と購入者の声をもとに、今回第三弾として本プロジェクトを立ち上げました。









■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名： 全11ポケット×立て収納 大人の毎日を心地よく整える

本革2WAYバッグ ロロコ

実施期間 ： 2026年2月15日～3月15日

配送予定 ： 2026年3月下旬より順次

実施場所 ： 応援購入サービス「Makuake」

URL ： https://www.makuake.com/project/loloco01/









■リターンについて

・30％OFF(15,400円(税込))

ブラック：5点

ブラウン：5点

グレージュ：5点

トレンチ：5点





・20％OFF(17,600円(税込))

ブラック：5点

ブラウン：5点

グレージュ：10点

トレンチ：10点





・10％OFF(19,800円(税込))

ブラック：10点

ブラウン：5点

グレージュ：15点

トレンチ：20点





オプション 木馬チャーム(800円(税込))

ブラック：20点

ブラウン：15点

グレージュ：30点

トレンチ：35点









■革工房futuroについて

futuro(フトゥーロ)は「カジュアルに上質な本革を楽しめる」をコンセプトに2020年にスタートしました。

本革だから体現できる肌触りや風合いを大切に、お客様の未来を彩る製品を開発しています。





上質な革製品をもっと身近に感じてもらいたい、革の世界と魅力を幅広い世代に浸透させたい。

futuroはそんな想いで走る新進気鋭のブランドです。









■商品概要

商品名：Loloco-ロロコ-

サイズ：高さ 約19cm(持ち手：約15cm)、横 約27cm、奥行き 約10.4cm

カラー：ブラック、ブラウン、トレンチ、グレージュ

素材 ：本革









■公式SNSについて

公式Instagram： https://www.instagram.com/futuro.osaka/

公式X ： https://x.com/Futuro61465292

公式LINE ： https://lin.ee/aSttnZY









■会社概要

商号 ： 株式会社ジョイフルリンク

代表者 ： 代表取締役 片岡 明代

所在地 ： 〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13 TPGビル谷町7F

設立 ： 2015年10月

事業内容： 皮革製品の販売・製造

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.joyfullink.net/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

futuro 直営店

TEL ： 06-6105-4158

お問い合わせフォーム： https://onl.sc/UZAkwtr