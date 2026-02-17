こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switchソフト『メダロット カードロボトルRB』発売決定のお知らせ
〜メダロットシリーズの完全新作ソフトが登場〜
〜パッケージ版と数量限定の豪華Deluxe Editionの予約を開始〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、当社が展開する「メダロット」シリーズの完全新作、Nintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』（以下、２タイトル合わせて『本作』）を本年６月25日に発売することを決定しましたのでお知らせします。また、パッケージ版につきまして本日２月17日より予約を開始しましたのであわせてお知らせします。
HP：https://medarotsha.jp/mcrrb
動画URL：https://youtu.be/D90j2Q1s1zY
ゲーム概要
本作は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築しました。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出します。
登場カードはなんと400枚以上。多彩なカードを収集し自分だけの最強デッキを構築する楽しさは本作の醍醐味です。歴代の人気メダロットだけでなくメダロッターたちもカードとして多数参戦。シリーズを歩んできた往年のファンにはたまらない豪華なラインナップとなっています。
プレイモードも充実しており、ひとりでじっくり遊べるモードに加え、オンライン対戦にも対応。離れた場所にいる友人や全国のライバルと、自慢のデッキで手に汗握るロボトルを繰り広げることができます。
また、丁寧なチュートリアルを完備しているため、カードゲーム初心者の方やお子様でも、安心して白熱のバトルをお楽しみいただけます。
【モード紹介】
・ ロボトルチャレンジ：森林、岩場などの様々な地形で待ち受ける、個性豊かな対戦相手「メダカードファイター」達と戦うモードです。地形や相手の使用デッキを見ながら、戦略を立てましょう。
・ ロボトルタワー：連続でバトルを行いながら階層を上がっていく「ロボトルタワー」。各階層のメダカードファイターや地形はプレイするごとにランダムで変わるため、その場その場にあったデッキで挑みながら、踏破を目指しましょう。タワーは「イージー」「ノーマル」「ハード」「エンドレス」の難易度別に４つ。敗北すると最下層からのスタートとなります。
・ 通信対戦：インターネット接続による「ネットワーク対戦」と、近くにNintendo Switch本体を持ち寄り遊ぶ「ローカル対戦」を実装しています。
バージョン違いについて
『メダロット カードロボトルRB』は、「カブトVer.」「クワガタVer.」の2バージョンで展開します。チュートリアルを終えたあと最初にもらえるデッキが「カブトVer.」では射撃タイプのメタビーデッキ、「クワガタVer.」では格闘タイプのロクショウデッキになるほか、それぞれのバージョンでしか出現しないカードが一部存在します。これらのカードは、通信対戦を行うことで他バージョンでも入手できるようになります。
パッケージ版予約開始
本日より全国のゲーム取扱店及びECサイトにて本作のパッケージ版の予約を開始します。また、早期購入特典として、「ディスプレイカード」をご用意しています。
早期購入特典や各店舗の購入特典は下記公式サイト内よりご確認ください。
・パッケージ版購入特典紹介ページ
https://medarotsha.jp/mcrrb/bonus.php
限定版「メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition」も同時発売
カブトVer.とクワガタVer.両バージョンと豪華アイテムがセットになったDeluxe Editionを数量限定で本日より予約開始します。
< Deluxe Edition内容＞
・Deluxe BOX
└豪華パッケージ
・メダロット カードロボトルRB（カブトVer./クワガタVer.）
└本体ソフトのカブト/クワガタ両バージョンを収録
・メダロット カードロボトルRB コンプリートカードブック
└全カードを網羅した80ページのカード図鑑
・メダロット・カードゲームRB
カブトバージョン/クワガタバージョン
└対戦して遊べる2人用カードゲーム（※専用紙製プレイマット＆マーカー付属）
・メダロット カードロボトル サウンドコレクション
└30曲＋ボーナストラック1曲が入ったオリジナルCD
発売決定記念特別企画「スペシャルサポーター」スタート
本日より発売決定を記念して、応募フォームよりニックネームとスマートフォンゲーム『メダロットS』、『メダロット サバイバー』のプレイヤーIDを登録すると、『メダロット カードロボトルRB』ゲーム内にスペシャルサポーターとしてニックネームが掲載される特別企画を開始します。さらに、各アプリ内で使用できるアイテムがもらえます。応募方法の詳細は特設サイトにてご確認ください。
・『メダロット カードロボトルRB』発売記念特別企画特設サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb/special_supporter/
『メダロット カードロボトルRB』最速先行体験会開催
現在町田モディで開催中のメダロットPOP UP STORE内にて、『メダロット カードロボトルRB』の発売前最速先行体験会を開催することが決定しました。参加方法については特設サイトにてご確認ください。
・場所：町田モディ 4Fカレンダリウム
・期間：2026年2月21日〜23日（各日11：00〜19:00）
・参加費：無料
・『メダロット カードロボトルRB』最速先行体験会
https://www.medarotsha.jp/mcrrb/news/article.php?id=2
■メダロットとは？
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。また、スマートフォン向けゲームアプリ「メダロットS」、「メダロットサバイバー」も好評配信中です。
当社では今後も様々な展開を通じて、メダロットシリーズを盛り上げていきます。
＜商品概要＞
商品名：
『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： 1人
ローカル通信 /インターネット通信 2人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が
必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
以 上
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロット公式X
https://twitter.com/medarotsha
メダロット公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@medarot_channel
