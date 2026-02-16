耐傷性ガラス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月09に「耐傷性ガラス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。耐傷性ガラスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
耐傷性ガラス市場の概要
耐傷性ガラス市場に関する当社の調査レポートによると、耐傷性ガラス市場規模は 2035 年に約 92 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 耐傷性ガラス市場規模は約 44 億米ドルとなっています。耐傷性ガラスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、耐傷性ガラス市場シェアの拡大は、世界中でスマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスなどの電子機器の販売が増加していることが要因となっています。当社の調査によると、スマートフォンの出荷台数は2024年には12.4億台に達すると予測されており、信頼性の高い耐傷性ガラスへのニーズが高まっています。これは、鍵、研磨剤、硬貨など、日常生活で発生する傷に強く、なおかつ透明度とタッチ感度を維持できる画面に対する消費者の期待が高まっているためと考えられます。
耐傷性ガラスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/scratch-resistant-glass-market/113399
耐傷性ガラスに関する市場調査によると、自動車分野における耐傷性ガラスへの需要の急増、都市開発の進展、建築技術の革新などにより、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、耐傷性、耐衝撃性、薄さ、柔軟性、光学的透明度といった特性を両立させる技術的な制約が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる可能性があります。これは、超薄型や折りたたみ式といったアプリケーションにおいては特に大きな課題となるでします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341938/images/bodyimage1】
耐傷性ガラス市場セグメンテーションの傾向分析
耐傷性ガラス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、耐傷性ガラスの市場調査は、材質タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
耐傷性ガラス市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-113399
材質タイプ別に基づいて、耐傷性ガラス市場は化学強化ガラスとサファイアガラスに分割されています。このうち、化学強化ガラス分野は予測期間中に市場全体の64.3%を占めると予想されています。この成長は、コストパフォーマンスの優位性、家電製品製造における高い互換性、エッジツーエッジディスプレイや次世代タブレットにとって不可欠な特性などが要因となっています。
耐傷性ガラスの地域市場の見通し
耐傷性ガラス市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本、台湾、インドにおけるスマートフォン、ディスプレイパネル、タブレットなどの製造拠点の堅調な成長と、自動車分野における急速なデジタル化に牽引され、予測期間中に最大の市場シェア（32%）と最速の成長率（8.6%）を達成すると予想されています。
