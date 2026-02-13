桶川市×日本クレーンゲーム協会 包括連携協定締結のお知らせ【桶川市】と【一般社団法人 日本クレーンゲーム協会】が包括連携協定を締結― 地域活性化と持続可能なまちづくりを目指して ―
クレーンゲームに関する資格「クレーンゲームの達人検定（以下、くれ達検定）」を唯一認定・発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事：中村秀夫／所在地：埼玉県行田市）は、桶川市（市長：小野 克典）と相互に連携・協力し、地域社会の発展および市民サービスの向上を目的とした包括連携協定を締結いたしました。なお、締結式は2026年2月12日、桶川市役所にて執り行われました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341751/images/bodyimage1】
■ 協定締結の目的
本協定は、両者がそれぞれの資源やノウハウを活かしながら連携し、地域課題の解決に取り組むことで、持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。
■ 包括連携協定の主な連携内容
本協定に基づき、以下の分野を中心に協力してまいります。
子育て支援、こども・青少年の健全育成に関すること
高齢者および障害者支援に関すること
家族間コミュニケーションの促進および多世代交流の推進に関すること
地域の魅力発信に関すること
その他、両者が協議のうえ必要と認める事項
■ 締結日
2026年2月12日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341751/images/bodyimage2】
■ 協定締結式の概要
締結式では、協定書の概要説明および署名の後、クレーンゲームの体験実演を実施しました。
体験では、桶川市のマスコットキャラクター「オケちゃん」を景品として獲得し、今回の締結を記念する品として贈呈いただきました。クレーンゲームを通じて、会場には自然な笑顔と和やかな交流が広がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341751/images/bodyimage3】
■ 今後の展望
本協定を契機として、クレーンゲームを通じて地域を笑顔でつなぐ取り組み
を推進してまいります。
具体的には、
・市内イベントや高齢者施設等でのクレーンゲームイベント開催
・子ども向けクレーンゲーム講習会の実施
・「クレーンゲームの達人検定（くれ達検定）」の開催
・「とれトレ屋桶川店」を子どもの居場所として活用する取り組み
などを検討しております。
今後も、世代を超えた交流の創出と地域活性化に寄与する活動を展開してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341751/images/bodyimage4】
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
広報担当者: 金井愛実
広報部直通電話：070-3607-2852
広報直通メール: toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
プレスリリース詳細へ