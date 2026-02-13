桶川市×日本クレーンゲーム協会 包括連携協定締結のお知らせ【桶川市】と【一般社団法人 日本クレーンゲーム協会】が包括連携協定を締結― 地域活性化と持続可能なまちづくりを目指して ―

桶川市×日本クレーンゲーム協会 包括連携協定締結のお知らせ【桶川市】と【一般社団法人 日本クレーンゲーム協会】が包括連携協定を締結― 地域活性化と持続可能なまちづくりを目指して ―