末期腎疾患市場は技術革新と透析インフラの拡大により、2035年までに5,738億6,000万米ドルに達すると予測
急速な成長軌道は、腎臓ケア提供における構造的変革を反映
世界の末期腎疾患（ESRD）市場は変革の10年を迎えようとしています。市場規模は2025年に1,526億4,000万米ドルに達し、2035年には5,738億6,000万米ドルに急増すると予測されています。この驚異的な拡大は、2026年から2035年の予測期間において、14.16%という力強い年平均成長率（CAGR）を反映しています。市場の加速は、慢性腎臓病（CKD）の有病率上昇、透析依存度の増加、移植手術の増加、そして腎臓ケアエコシステム全体にわたるデジタルヘルス技術の急速な統合によって支えられています。
末期腎疾患は慢性腎不全の最終段階であり、腎機能が正常機能の10～15%未満に低下し、生存のために透析または移植が必要になります。世界中で高齢化が進み、糖尿病、高血圧、肥満といったリスク要因も増加し続ける中、腎代替療法を必要とする患者層は着実に増加しています。
世界的な疾病負担の増加が長期的な需要を牽引
末期腎不全（ESRD）患者数の増加は、長期的な市場成長を形作る最も影響力のある要因です。糖尿病と高血圧は、特に北米、欧州、そして新興アジア諸国において、慢性腎臓病（CKD）の進行の主な原因となっています。腎機能は加齢とともに自然に低下するため、人口構成の高齢化は、疾患の有病率をさらに高めています。
世界中の医療システムにおいて、血液透析および腹膜透析サービスの需要が高まっています。同時に、啓発キャンペーンや早期スクリーニングプログラムによって診断率が向上し、より多くの患者が体系的な腎ケアパスウェイへと移行しています。こうした患者の着実な流入は、透析装置、消耗品、血管アクセスデバイス、腎臓医薬品、そして移植関連サービスに対する持続的な需要を生み出しています。
透析と在宅ケアを変革する技術の進歩
透析技術におけるイノベーションは、治療提供モデルを再定義しつつあります。ポータブル透析システム、ウェアラブル人工腎臓のプロトタイプ、そして高度な血液透析濾過技術は、治療効率と患者のモビリティを向上させています。医療提供者が施設内治療に代わる費用対効果が高く患者中心の代替手段を求める中、在宅透析ソリューション、特に在宅血液透析と自動腹膜透析への移行が加速しています。
デジタル統合もまた、ESRD（末期腎不全）の状況を変革しています。遠隔患者モニタリングシステム、AI駆動型体液管理アルゴリズム、そしてクラウド接続型透析プラットフォームは、治療の個別化を向上させ、入院リスクを軽減しています。これらの進歩は、患者のアドヒアランス（服薬遵守）を強化すると同時に、長期的な医療費を削減しています。
メーカーは、臨床転帰の向上を目指し、生体適合性ダイアライザー、改良された濾過膜、そして感染制御技術に多額の投資を行っています。イノベーションパイプラインには、再生医療研究、バイオエンジニアリング腎臓、そして将来の治療経路を再定義する可能性のある異種移植研究が含まれます。
腎移植および臓器保存技術の拡大
腎移植は依然としてESRDのゴールドスタンダード治療であり、長期透析と比較して生存率と生活の質（QOL）が向上しています。臓器保存技術、免疫抑制療法、移植ロジスティクスの進歩により、世界的に移植成功率が向上しています。
常温機械灌流システムと高度な保存ソリューションは、臓器の生存期間を延長し、移植へのアクセス性を向上させています。同時に、幹細胞療法とバイオ人工腎臓の研究は、今後10年間の腎代替戦略におけるパラダイムシフトの可能性を示しています。
