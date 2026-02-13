世界農業市場は、栄養志向のトレンドと農業革新により成長が加速
健康志向の消費、持続可能性投資、生産性向上が、今後10年間の農業拡大を形成
世界の農業経済は、消費者行動と農場レベルの革新が、従来の供給サイクルと同様に成長へ影響を与える時期に入りつつある。食生活への意識、持続可能性の優先事項、生産性向上は、農業価値が創出され分配される方法を再形成している。
2025年において、世界農業市場は12兆7,833億ドルと評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率6.7％で拡大すると予測されている。この基盤となる成長力は、特に栄養価が高く品質の高い農産物への着実な移行を含む、食料需要における構造変化を反映している。先進国および新興国の消費者は、果物、野菜、全粒穀物、バランスの取れた食事をより重視している。この食の嗜好の再調整は、農作物パターン、価格構造、農業バリューチェーン全体における資本配分に影響を与えている。
農業の経済的規模と戦略的重要性
農業には、食料、繊維、布製品、バイオ燃料、医療用途原料のための作物栽培および家畜・家禽の飼育が含まれる。農業は、一次生産を超えて、食品加工、繊維、医薬品、エネルギーにまで及ぶ重要な供給網を支えている。
2025年において、農業は世界国内総生産の10.9％を占めた。これほど広範な経済的影響を持つ産業は多くない。1人当たり支出は年間1,584.9ドルに達し、日常消費需要を満たす上での中心的役割を示している。この需要規模は、商品価格や貿易条件の周期的変動があっても、長期成長の安定基盤を提供している。
健康、所得、たんぱく質需要が消費を強化
農業市場の成長は単独で起きているわけではない。それはより深い生活様式および人口動態の変化を反映している。
複数の消費トレンドが需要を形成している：
・健康、体力、栄養品質に対する意識の高まり
・都市部における所得および可処分支出の増加
・動物性たんぱく質の継続的に強い世界消費
・生産性向上および食料供給安定を支援する政府の支援策
特に都市部で所得が増加すると、食の多様性が拡大する。消費者は、高品質農産物、有機原料、安全性または栄養価が高いと認識される食品に対して、より高い価格を支払う意欲を示している。同時に、たんぱく質消費は依然として強力な需要要因であり、家畜生産および飼料作物生産を支えている。
市場構造においては、作物生産が依然として最大分野であり、2025年には市場総価値の40.9％を占めた。この優位性は、作物の多様な分類と、食品および産業用途の双方における直接的および間接的利用を反映している。
中国は2025年に最大の農業市場となり、世界価値の26.8％を占めた。この地位は、規模、継続的な国内需要、農業システムおよびインフラへの継続投資によって支えられている。
貿易摩擦と政策動向が短期行動に影響
長期的な成長軌道は安定しているものの、最近数か月は市場の一部に慎重姿勢をもたらしている。特に米国の関税および輸出規制に関連する貿易および政策の不確実性は、一部地域における価格予測および調達判断に影響を与えている。輸出依存度の高い生産者は、変化する貿易の流れおよび規制条件に対応する必要があった。
それでも、2025年7月時点の見通しと比較して、全体予測は概ね変わっていない。本分野の基盤需要要因は強靭性を示しており、調整は構造的というより戦術的なものであった。
革新が生産性向上の要素に
食生活の変化と並行して、農業産業は運用効率および強靭性への投資を強化している。近代化の取り組みは、資源制約を管理しながら収量を向上させる精密かつデータ活用型手法にますます集中している。
