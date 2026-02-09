¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¸½¾ì¤âÍøÍÑ¼Ô¤â¾Ð´é¤Ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¡¦Êª²Á¹â¤Î»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë¡È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¸þ¤±¥Ñ¥ó¿©¡É¤Î¿·Äó°Æ
¶ÈÌ³ÍÑ¥Ñ¥ó¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ùー¥«¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¸µÄ®1-3-2¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ ¹¬Çî¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£µÆü(¿å)～£²£·Æü(¶â)¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø Care Show Japan 2026 ¡Ù¤Î¥á¥Ç¥£¥±¥¢¥Õー¥ºÅ¸¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È£·£µÇ¯¤ÎÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢Î®ÄÌ¤«¤éÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£1983Ç¯¤ËÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤ËÀ½Â¤¹©¾ì¤ò³«Àß¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏµþÅÔÉÜÀº²ÚÄ®¤ËÀ½Â¤¹©¾ì¤ò¿·Àß¡£´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤ËÉÂ±¡¤ä²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀß¸þ¤±¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ÎÅìµþ±Ä¶È½ê¤Î³«Àß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ±Ä¶È½ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀéÍÕ±Ä¶È½ê¤ò³«Àß¤·¡¢ÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢´ØÅì·÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤ÏÀéÍÕ»Ô¤Ë¤â¹©¾ì¤ò³«Àß¡£º£¤Þ¤Ç¤Î´ØÀ¾·÷¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÅì·÷¤ÎÉÂ±¡¤ä²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥ó¡¢ÍñÉÔ»ÈÍÑ¥Ñ¥ó¡¢Ìµ±ö¥Ñ¥ó¡¢±ÉÍÜÄ´À°¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¡¦Êª²Á¹âÆ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø ¥Ñ¥ó¿© ¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¡¢¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾ì¤òµß¤¦¡¢¡Ø ¥Ñ¥ó¿© ¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò
― ÁáÄ«ºî¶È¡¦»Å¹þ¤ß¡¦ÇÛÁ·¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý·Ú¸º ―
¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÄ´Íý¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤é¤Î½Ð¶Ð¡¢ÊÆÈÓ¤Î¿æÈÓ¡¢¤ª¤«¤º¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹©Äø¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø ¥Ñ¥ó¿© ¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÆ¿©¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¦ÅöÆüÁáÄ«¤«¤é¤Î»Å¹þ¤ßºî¶È¤¬ÉÔÍ×¡¦¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥ó¤Ê¤éÁ°Æü¤Ë¥È¥ìー¤ØÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÇÛÁ·½àÈ÷¤¬´°Î»¡¦ÁíºÚ¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤«¤º1ÉÊ¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºî¶È»þ´Ö¡¦¿Í¼ê¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Î¥¿¦¤âÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÁáÄ«»þ´ÖÂÓ¤Î½Ð¶Ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º ¢ª Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¸þ¾å ¢ª Î¥¿¦Î¨Äã²¼¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´î¤Ó¡×¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹
¡Ø ¥Ñ¥ó¿© ¡Ù¤ÏÊÆ¿©¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡¦¤³¤Ü¤·¤Ë¤¯¤¤¡¦ÊÒ¼ê¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Î©¤·¤¿¿©»ö¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£²ð½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¿©»ö¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¿©»ö¤È¤Ç¤Ï¡¢ËþÂÅÙ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´î¤Ó¡×¤Ï¡¢¿©»öÎÌ¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í×²ð¸î¤ÎÊý¤Ø¤Î¿©»ö²ð½õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø ¥Ñ¥ó¿© ¡Ù¤Ï²ð½õ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¿©»ö¤È¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¤ò»Ù¤¨¤ëËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡¦Ìµ±ö¡¦¸º±ö¥Ñ¥ó¡¦ÍñÉÔ»ÈÍÑ¥Ñ¥ó¡¦1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤¬Ìó£¸g¤Î¥Ñ¥ó¡¦µ¨Àá¤´¤È¤ËÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¦¥¸¥ã¥à¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜ»ÎÍÍ¤Î¸¥Î©ºî¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü°ã¤¦¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¿©»öÄó¶¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¡õ¥¹¥Þ¥¤¥ëÄ«¿©¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ø ¥¹¥Þ¥¹¥ÞÄ«¿© ¡Ù
Åö¼Ò¤Î¥Ñ¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¿©¤Î¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤Îºï¸º¤¬¤Ç¤¸½¾ì¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ºî¶È·Ú¸º¤äÉéÃ´·Ú¸º¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ëÄ«¿©²þÁ±¤Î¤³¤È¤ò¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¡õ¥¹¥Þ¥¤¥ëÄ«¿©¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥ÞÄ«¿©¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÂ¤¸ì¡Ë¡£¡Ø ¥Ñ¥ó¿© ¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¦Ä´Íý¸½¾ì¡¦»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥Þー¥È¡õ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡ÛÀ®¸ù»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð¡õ»î¿©¤â¤´ÍÑ°Õ
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡¦ºî¶È·Ú¸º¡¦ÉéÃ´·Ú¸º¡¦ÍøÍÑ¼ÔËþÂÅÙ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¡¦Ä´Íý¸½¾ì¡¦»ÜÀß´ÉÍý¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ªº¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø ¥Ñ¥ó¤Ç·Ò¤²¤ë¾Ð´é¤ÎÎØ ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ùー¥«¥êー¡¡¡¡¾¦ÉÊÉô¡¡ÃÝÅÄ¡¡ÎÉ²ÃÇ¯¡Ê¤¿¤±¤À¡¡¤è¤·¤«¤Í¡Ë¢©£µ£µ£¶－£°£°£±£¶¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¸µÄ®£±－£³－£²£Ô£Å£Ì¡§£°£·£°－£±£¶£°£°－£µ£¹£¶£¹£Í£á£é£ì¡§y-takeda@orientalbakery.jphttps://www.orientalbakery.co.jp/