NOK、ガイナーレ鳥取 クラブパートナー契約継続

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、株式会社SC鳥取（本社：鳥取県米子市安倍、代表取締役社長：塚野 真樹、以下「ガイナーレ鳥取」)とクラブパートナー契約の継続を決定いたしました。

今年の「2026特別シーズン（明治安田J2・J3百年構想リーグ）」で8年目の協賛となり、ホームスタジアム「オールガイナーレYAJINスタジアム」への常設看板掲出およびホームゲーム全試合へのピッチサイン看板掲出を引き続き実施いたします。

NOKは鳥取県に防振ゴム事業の生産拠点を構え、長年にわたり地域とともにモノづくりを進めてきました。2026年4月1日には、生産会社を再編した「NOK鳥取株式会社」を設立し、これまで育んできた地域との協働関係を基盤に、生産体制のさらなる強化を図ります。

ガイナーレ鳥取は、「スポーツを通したまちづくり、人づくり」をクラブスピリッツに掲げ、鳥取県内全19市町村すべてをホームタウンとするなど、子どもから大人まで幅広い世代にサッカーの楽しさと地域のつながりを広げる活動をしています。NOKも地域との共生を大切にしながら事業を展開してきた企業として、ガイナーレ鳥取のクラブスピリッツに賛同し、今後も地域の活性化に貢献していきます。

■ガイナーレ鳥取について

・所属：J3リーグ

・ホームタウン：鳥取県

・URL： https://www.gainare.co.jp/

■ NOK鳥取事業場 概要

・所在地：鳥取県西伯郡南部町原1000

・設立：1998年

・取扱品目：トーショナルバイブレーションダンパ、センターベアリングサポート他

■ NOK鳥取株式会社 概要

・本店所在地：鳥取県西伯郡南部町原938 -2

・設立：2026年4月1日

・従業員数：778名

・統合する組織・会社：NOK株式会社 防振ゴム事業部 間接部門（一部）、TVC株式会社

■ 2026特別シーズン NOK契約概要

・契約カテゴリー：クラブパートナー

・ロゴ掲出場所：オールガイナーレYAJINスタジアム 常設看板 （鳥取県米子市安倍1-1）

ホームゲーム全試合 ピッチサイン看板

■ NOK株式会社について

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。