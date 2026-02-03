SMAリニアアクチュエータの世界市場2026年、グローバル市場規模（空気式、電動式、油圧式）・分析レポートを発表
2026年2月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「SMAリニアアクチュエータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、SMAリニアアクチュエータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のSMAリニアアクチュエータ市場は、2024年において約6890万米ドルの規模で評価されています。今後は需要拡大が続き、2031年には約1億6000万米ドル規模へ再調整される見通しです。
調査期間中は高い成長率が想定されており、精密駆動技術への需要増加が市場拡大を後押ししています。あわせて、本レポートでは米国の関税制度や各国の政策変化にも着目し、競争環境、地域経済、供給網の強靱性への影響を多角的に分析しています。
________________________________________
製品および技術の特徴
SMAリニアアクチュエータは、加熱によって形状が変化する合金の特性を利用し、直線運動を生み出す駆動装置です。主にニッケルとチタンを材料とし、通電による温度変化で収縮や伸長を起こし、直線方向の力を発生させます。構造が小型かつ軽量で、動作音が極めて静かな点が特徴です。そのため、ロボット、医療機器、航空宇宙、自動車分野など、高精度かつ静粛性が求められる用途で幅広く活用されています。可動部品が少ないことから信頼性が高く、設計の自由度が高い点も評価されています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界市場を対象にした定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な内容です。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場動向を整理し、需要と供給の変化、競争状況、成長要因を詳細に検証しています。さらに、主要企業の事例紹介や2025年時点における市場シェア推計も含まれており、市場全体の構造を立体的に理解できる構成となっています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と予測を提示しています。これらの指標は世界全体だけでなく、各地域および主要国別にも整理されています。また、製品タイプ別、用途別の予測も行われており、今後どの分野で成長が見込まれるかを把握できる内容です。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には複数の有力企業が参入しており、技術力や製品ポートフォリオを軸に競争が展開されています。本レポートでは、Memetis、Cambridge Mechatronics、TDK、Kinitics Automation、ASG、Helix Linear Technologiesといった主要企業について、事業概要、販売実績、価格動向、利益率、地域展開、最近の動向を整理しています。これにより、各社の競争優位性や市場内での位置付けを明確にしています。
________________________________________
市場区分と用途動向
市場は製品タイプ別では空気方式、電動式、油圧式に区分され、用途別では自動車、医療機器、航空宇宙、ロボット、その他分野に分類されています。各区分について、数量と金額の両面から成長性が分析されており、特定の用途やニッチ市場に注力することで事業拡大の機会が得られることが示されています。
________________________________________
________________________________________