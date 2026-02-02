報道関係者各位

株式会社陽吉グループ（本社：東京都港区東麻布、代表取締役社長：吉山 亨）は、ラオックスグループと資本提携を行いました。本提携を通じて、同グループが当社株式の34％を取得し、両社は中長期的な成長を見据えた協力関係をスタートします。ラオックスグループは、都心主要エリアにおける事業展開を背景に、2026年春に銀座本店のリニューアルオープンを予定しています。本取り組みを通じて、上質な商品や体験を求める顧客層に向け、販売体制と顧客体験のさらなる進化が図られるものと考えています。今回の提携を通じ、双方の強みを活かしながら、高付加価値商材の販売機会創出に貢献していきたいと考えています。当社、陽吉グループは、2022年6月にブランド買取事業を開始して以来、独自の査定ノウハウと価格設計を積み重ねてきました。その結果、高額買取と手に取りやすい販売価格を両立する、国内有数の事業へと成長しています。さらに、SNSを軸としたオンライン戦略を強みとして、事業開始からわずか3年で年商900億円規模へと成長しました。従来のリユース業界の枠にとらわれないマーケティング手法と圧倒的なスピード感を武器に、その経営戦略は各種メディアでも注目を集めています。

近年、資産形成への関心が高まる中で、高級腕時計は「持ち運べる資産」として注目を集めています。価値の安定性や流動性の高さ、災害リスクを含めた資産分散の観点からも改評価が進んでおり、高級リユース市場は今後も持続的な成長が見込まれる分野であると認識しています。陽吉グループは、市場環境を背景にオンラインとリアルの両軸で事業を拡張してまいりました。今回の資本提携を通じて、実店舗展開やインバウンド需要の取り込みをさらに強化し、事業基盤の拡充と持続的な成長を目指してまいります。

＜陽吉グループ会社概要＞法人名：株式会社陽吉グループ代表取締役社長：吉山 亨資本金：50,000,000円

東京本社：〒106-0044 東京都港区東麻布1丁目28番12号 VORT麻布maxim6階A大阪支店：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 なんばスカイオ27F銀座店：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目4番7号 G・O・WEST 1F-2F営業時間：9:30～20:00電話番号：03-5797-8283FAX番号：03-5797-8284東京都公安委員会古物商許可番号：第301092217028号

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞陽吉グループ経営管理部）担当：中村（なかむら）TEL：03-5797-8283 FAX：03-5797-8284 E-MAIL： info@haruyoshi-gr.com