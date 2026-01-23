株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、CYBEX（サイベックス）（CTP JAPAN株式会社 本社：東京都渋谷区）のコンパクトベビーカー「LIBELLE（リベル）」の新仕様モデルと、軽量ベビーカー「MELIO CARBON （メリオカーボン）」の既存モデルのデザインアップデート版をいずれも新色『ソルテベージュJP2』と『ソルテブラックJP2』として、2月6日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp/）で順次販売いたします。





■LIBELLE ソルテベージュJP2 ／ ソルテブラックJP2





LIBELLEは、サッと折りたためてコンパクトサイズになる、旅行にも便利なB型ベビーカーです。 ⾃⽴式で⽞関での収納の邪魔にならず、⾃転⾞のかごにも⼊ります※1。

バス・電⾞・⾞の座席の⾜下でも場所を取らない他、⾶⾏機の機内持ち込みにも対応しています※2。

※1 ⾃転⾞の種類に依存します

※2 事前に航空会社にお問い合わせください





前輪にはサスペンションがついており、⾛⾏中の段差の乗り越えもスムーズ。シート幅と背もたれの⾼さは、体重22kg（4歳頃）まで使えるゆったりとしたシートサイズです。

▶LIBELLE ソルテカラーのポイント

・シートカラーは「ソルテベージュJP2」・「ソルテブラックJP2」の2⾊展開。

・ハンドルにはレザー素材を採⽤し、プロダクト全体のデザイン性を⾼めています。

・体温調節機能が充分ではないお子さまのために、シートメッシュ部分に吸⽔速乾加⼯を施しました。

・デザインアクセントとして、特別仕様のステッチやロゴを採⽤。

【商品概要】

■商品名 ： LIBELLE（リベル）

■カラー ： ソルテベージュJP2、ソルテブラックJP2

■対象 ： 腰のすわった6か⽉頃～4歳頃（体重22kg以下）

■サイズ ： W520mm × D710mm × H1020mm

折りたたみ時 W320mm × D200mm × H480mm

■商品URL ： https://bit.ly/49G8m8G

■価格 ： 29,250円（税込32,175円）

■本体重量 ： 6.3kg（キャノピー除く）

■本製品は、⽇本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。





■MELIO CARBON ソルテベージュJP2 ／ ソルテブラックJP2





MELIO CARBONは、「持って軽い。押して軽い。ずっと軽い。」の“3カル”を追求し設計された、新生児から使用できる両対面式ベビーカーです。

お子さまを抱っこしながらできる「片手開閉」、瞬時にハーネス調節可能な「ワンプルハーネス」、ワンアクションで両後輪が操作できる「リンクブレーキ」、片手で調節可能な「リクライニングシート」など、シンプルな操作でMELIO CARBONの機能を使うことができます。

▶主なアップデート

・トーンを揃えた、新たなデザイン

これまでブラック仕様だったショッピングバスケットを、シートカラーと同⾊に統⼀。

全体のトーンを整えることで、より落ち着きと⼀体感のある印象に仕上げました。

・ハンドルカラー

2026年モデルからは「ソルテベージュJP2」・「ソルテブラックJP2」において、それぞれ異なるブラウンカラーのハンドルを採⽤。

▶MELIO CARBON ソルテカラーのポイント

・吸⽔速乾加⼯を施した新⽣児⽤インレイ

汗腺密度が高く、体温調整機能が充分ではない赤ちゃんのために、標準装備のインレイ（クッション）に吸⽔速乾加⼯を施しました。

・特別デザイン

ブラウンハンドルに加え、刺しゅうロゴ、ハーネスのステッチ、レッグレストのロゴなど、細部に⾄るまで上質さを追求したデザインとなっています。

【商品概要】

■商品名 ： MELIO CARBON（メリオ カーボン）

■カラー ： ソルテベージュJP2、ソルテブラックJP2

■対象 ： 生後1か月～3歳頃まで（体重15kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W490mm × D820mm-910mm × H965mm-1070mm

〈閉〉W490mm × D540mm × H690mm（自立収納時）

■商品URL ： https://bit.ly/4sLo6jD

■価格 ： 69,900円（税込76,890円）

■本体重量 ： 5.9kg（付属品除く）

■付属品 ： 新生児用インレイ、コンフォートインレイ、

超衝撃吸収ヘッドクッション、バンパーバー、ショッピングバスケット

■本製品は、⽇本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です









＜CYBEX（サイベックス）について＞

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEX は、安全性・デザイン性・機能性が世界で⾼く評価されている、ドイツのペアレンティング（ベビー⽤品）ブランドです。Design（ユニークなデザイン）・Safety（卓越した安全性とクオリティ）・Function（インテリジェントな機能性）という３つの柱を重視した製品開発（＝CYBEX D.S.F.Innovation Principle）は、安全性に対する数々の⾼い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー⽤品の枠にとらわれない、⾰新的なライフスタイル・ファッションブランドを⽬指しています。

サイベックス（ブランド）公式ホームページ https://cybex-online.com/ja-jp

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp