多数のランキング1 位※1 を獲得したフィットネスブランド「FIXIT（フィックスイット）」( 株式会社G.O ホールディングス: 大阪府大阪市) は、2026年1月22日(木)~2月2日(月)まで開催されている【Amazon SALE】にて、「FEEL NATURAL」「ACT ON」他、人気のプロテインを最大20%OFFで販売中です。新生活のスタートに合わせ、毎日の栄養補給を支えるプロテインを期間限定の特別価格にて提供いたします。

※1 ■MAKEBALANCE: 楽天市場 ソイプロテインランキング 1 位 (2020/8/21【 デイリー】)/ プロテインランキング 1 位 (2020/6/13 9:52【 リアルタイム】)/ サプリメントランキング 1 位 (2020/6/13 9:52【 リアルタイム】)/ ホエイプロテインランキング 1 位(2024/10/16 13:52【 リアルタイム】)/ ダイエット・健康ランキング 1 位(2024/10/16 13:52【 リアルタイム】)■ACTON: 楽天市場 プロテインランキング1 位(2024/10/16 13:52【リアルタイム】)/ サプリメントランキング 1 位 (2024/10/16 13:52【 リアルタイム】)

■セール概要

https://www.amazon.co.jp/stores/FIXIT/page/8B186B55-DB82-4EC7-97BA-0CD7C1276FB7?utm_source=newscast&utm_medium=email&utm_campaign=amazon_sale_2026

【 セール期間 】

2026年 1月22日00:00～2月2日23:59

【 割引率 】

ACTON プレーン 20% OFFFEEL NATURAL ミルクティ 20% OFFシェイカーグリーン 20%OFFACTON キウイ 10%OFFFEEL NATURAL PLUS 10%OFFMAKE BALANCE 10%OFFTHINK SIMPLE WPI 5%OFF

■対象製品概要(一部抜粋)

ACT ON プレーン

タンパク質やビタミンを「美味しく・効率的に」補給していただきたいという思いから生まれたACT ON。日々の生活に不足しがちなタンパク質やビタミンを簡単に美味しく取り入れていただけます。

容量 ：1kg味：プレーン販売元：株式会社G.Oホールディングス生産国：日本価格：通常価格:4,980円(税込) →セール価格:3,184円(税込)

続けやすさを考えたプレーン設計とアレンジ提案

プロテインは継続の重要性が認識されている反面、味や甘さへの飽きや、日常生活の中で取り入れにくいと感じることが続けにくさの一因となっています。一方で、プレーンはアレンジしやすくスムージーやヨーグルトと組み合わせることで、日々のコンディション管理を支える存在として無理なく継続的に取り入れることができます。

■ブランド概要

『FIXIT』（フィックスイット）／フットネスブランド

あなたの目指すカラダへ一歩ずつ昨日よりも強く、しなやかに。日々の積み重ねであなたのカラダは変わる。日々のトレーニングを無駄にしたくない。いつまでも好きな自分でいたい。年齢なんて関係ない。さあ、新しいあなたへの第一歩を今日踏み出そう