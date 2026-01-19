¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂÂÖÄ´ºº¡ÛÀ¸À®AIÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥·¥ã¥É¡¼AI¡×¥ê¥¹¥¯
¡Á¡Ö»áÌ¾¡¦½»½ê¡¦Ï¢ÍíÀè¤ò´Þ¤à¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤È¤Î²óÅú¤â¡ªÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ç¹¤¬¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©¡Á
¡Ö°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»Â³¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·Ç¤²¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿û¸¶µ®¹°¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3967¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥ë¥Æ¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¡¡¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î48.6¡ó¤Î´ë¶È¤ÇÀ¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤äÀïÎ¬Åª³èÆ°¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°´ë¶È¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬À¸À®AI¤Ëµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ä²ñµÄµÏ¿¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶È¤¬¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸À®AI¤ò½¾¶È°÷¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥É¡¼AI¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë´ë¶È¤ä¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤ò¤È¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥·¡¼¥ë¥É¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢À¸À®AIÍøÍÑ¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥ë¥Æ¥¹¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ä¡¢¾ðÊó¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
1.À¸À®AIÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥·¥ã¥É¡¼AI¡×
2.À¸À®AI¤Ø¤Î¾ðÊó¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ÎÄñ¹³°Õ¼±
3.´ë¶È¤Îµ¬Äø¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄñ¹³°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á
1.À¸À®AIÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥·¥ã¥É¡¼AI¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¹ç·×78¿ÍÃæ50¿Í¡Ê64.1%¡Ë¤â¤Î¿Í¤¬¡¢¡ÖÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤Ë¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äñ¹³´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ðÊó¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ´ë¶È¤Îµ¬Äø¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¼Ò°÷¤ÎÄñ¹³°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á
¡Ö½êÂ°¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Æ¡¢À¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¬Äø¡Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï45¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ö¸½ºßºöÄêÃæ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×28.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â26.7¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬À¸À®AIÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâµ¬Äø¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Îµ¬Äø¤ÎÍÌµ¤È¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤Î´Ø·¸À¤Ç¤Ï¡¢µ¬Äø¡Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ö¸½ºßºöÄêÃæ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢´ë¶È¤¬µö²Ä¤·¤¿À¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¬Äø¡Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢´ë¶È¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥·¥ã¥É¡¼AI¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâµ¬Äø¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ö¸½ºßºöÄêÃæ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Û¤É¡¢À¸À®AI¤Ø¤Î¾ðÊó¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ËÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤âÄ´ºº·ë²Ì¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí³ç
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢À¸À®AIÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢´ë¶È¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ã¥É¡¼AI¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¡Ê»áÌ¾¡¦½»½ê¡¦Ï¢ÍíÀè Åù¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â6.8¡ó¤ª¤ê¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ø¤Î¾ðÊó¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î´íµ¡°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¹ç·×¤Ï75.8¡ó¤Ç¡¢À¸À®AI¤Ø¤Î¾ðÊó¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Îµ¬Äø¡Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î´íµ¡°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¡¢´ë¶È¤Î¥ë¡¼¥ëºöÄê¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ì¾¾Î¡§À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü
ÂÐ¾Ý¡§29¡Á69ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷(Àµ¼Ò°÷¡¦·ÀÌó¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¡¢¸øÌ³°÷¡Ê¶µ¿¦°÷¤ò½ü¤¯¡Ë
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§300Ì¾
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á
¢¨ËÜÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥¹Ä´¤Ù¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ý½¸¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¥¨¥ë¥Æ¥¹¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢¨1¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¡¡¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ¡¡ÆÃ½¸¢¿Ê²½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤Î¶¦À¸¡×¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151120.html
