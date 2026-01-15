¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥ß¡¡¸áÇ¯¤ò½Ë¤¦¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
¾èÇÏ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤ ÇÏ¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¹á¹Á -Media OutReach Newswire- 2026Ç¯1·î15Æü - ¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥È¥¥¥ß¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸áÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£½½Æó»Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¤ÏÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹°ÕÍß¤È¾ðÇ®¤òÉ½¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î°ÕÌ£¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤äÁ°¸þ¤¤ÊÀº¿À¡¢¤½¤·¤ÆÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·À¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¾èÇÏ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¡¢Alpha Bravo¡Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥é¥ô¥©¡Ó¡¢ Voyageur¡Ò¥ô¥©¥ä¥¸¥å¡¼¥ë¡Ó¡¢ Belden¡Ò¥Ù¥ë¥Ç¥ó¡Ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌöÆ°´¶¤ÈÎÏ¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê»Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¿·Ç¯¡Ê¸áÇ¯¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë
¡ÖÇÏ¤Ï¡¢ÌöÆ°¡¢¼«Í³¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤Àº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥È¥¥¥ßÀ½ÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¥È¥¥¥ß¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥º¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾èÇÏ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Í×ÁÇ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¸þ¤«¤¦°Õ»×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÁÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¾ï¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Alpha Bravo¤Î³Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÇÏ¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÌöÆ°´¶¤È¼«¿®¤Ë¤ß¤Á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ê¥ô¥£¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Á¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¥È¡¼¥È¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¥Õ¥é¥Ã¥×¡¦¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥È¡¼¥ó¡×¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ü¥¹¤ÎÇÏ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¡¢ÇÏðÕ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸ú¤«¤»¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤éÄ¹´ü¤ÎÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëAlpha Bravo ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Êµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤è¤ê Alpha Bravo¡Ö¥Ê¥ô¥£¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢Alpha Bravo¡Ö¥×¥é¥È¡¼¥ó¡×¥¹¥ê¥ó¥°¡¢ Voyageur¡Ö¥¥å¡¼¡×¥È¡¼¥È¡¢Voyageur¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ê¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢Belden ID¡¦¥«¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥ä¡¼¥É
¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥é¡×¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¢¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ê¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢Voyageur¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤¿¡Ö¥¥å¡¼¡×¥È¡¼¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£³Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë·ÚÎÌ¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ê¥¤¥í¥ó¤òËÜÂÎ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢ÇÏðÕ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ä¡¢ÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¥È¡¼¥È¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¨¥ó¥Ü¥¹¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼¤Î¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤È¥é¥Ã¥¡¼¥³¥¤¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÇ¯¤ò½Ë¤¦¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÀáÌÜ¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¥È¥¥¥ß¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¤³¤Î¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´õË¾¤È¹¬±¿¤ËËþ¤Á¤¿¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò´Þ¤à¡¢¥È¥¥¥ßÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤Ç¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥È¥¥¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1975Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥È¥¥¥ß¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢³Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁÏ¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿µ¡Ç½À¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÀº¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÎ¹¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¥¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.tumi.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥¥¥ß¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏInstagram¡¢TikTok¡¢Facebook¡¢YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TUMI¤ª¤è¤ÓTUMI¥í¥´¤ÏTumi, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£© 2026 Tumi, Inc.
