HunterLab、視覚的一致性と厳密な許容差を実現する基準級分光光度計「Agera(R) L2」を発表





バージニア州レストン, 2026年1月6日 /PRNewswire/ -- カラー測定技術革新の世界的リーダーであるHunterLab®は本日、最も要求の厳しいアプリケーションにおいて視覚的に整合したカラー測定を実現するために設計された基準グレードソリューション、Agera® L2分光光度計／測色計の発売を発表しました。

Agera L2では基準級の色精度を実現します。厳密な公差と長期信頼性を追求したAgera L2は、認定グレード「A」のCIE D65光源照明、優れた低反射性能、業界最大級の測定領域、内蔵PC電源およびストレージを統合します。制御されたD65視認環境の有無にかかわらず、Agera L2は確信を持って視覚的に整合した測定を提供します。

Agera L2は、プラスチック、プラスチック・リサイクル、包装材、再帰反射材および安全材料、繊維、塗料、医薬品、石油化学製品、紙および関連材料、ならびに反射率20%以下のあらゆる素材に最適な色測定ソリューションです。

詳細については、こちらのAgera L2の実演動画をご覧ください！

「数十年にわたり、HunterLabは正確な色測定の定義を確立してきました。Agera L2では、その基準をさらに高め、最も要求の厳しい用途においても、機器データと人間の視覚を一致させることで、色彩精度の新たな基準を確立しています」と、HunterLab社長のBob Weaverは述べています。「Agera L2は、研究所、生産ライン、そして世界中の拠点において、品質管理チームが信頼できる基準レベルの性能を提供します。」

Agera L2の特長とは？

主な機能と利点

・重要な産業向けに設計された堅牢性

厳密な公差と視覚的合意が不可欠な正確な色測定のための、基準グレード0°/45°円周測定器。

・簡略化した操作

Essentials L2ソフトウェアは、タッチ操作に最適化された直感的なインターフェイスを提供し、最小限のトレーニングで迅速な判断をサポートします。

・PC機能を内蔵

400万回以上の測定データを処理および保存可能なオンボード処理機能を備えた完全自立型ワークステーション。

・真のD65昼光照明

認定グレードAのCIE D65光源により、ラボ間、ライン間、場所を問わず視覚的精度を均一化します。

・暗色サンプルの測定性能向上

反射率20%未満のサンプルにおいて、精度と視覚的相関性が6倍向上しています。

・蛍光材料の精密測定

制御されたUVキャリブレーションを施した真のD65照明により、再帰反射材や蛍光増白剤処理材の信頼性の高い測定を実現します。

・超広視野角

テクスチャ加工、パターン加工、方向性材料向けに最大単一測定領域（従来機比4～16倍）を実現します。

・内蔵サンプル・ビュー・カメラ + 画面録画機能

サンプル位置合わせの確認から、画像のキャプチャやデータの記録にまで対応し、トレーサビリティ確保やトレーニングでの用途を支援します。

・同時カラー測定と60°光沢測定

1回の測定で両値を報告し、ワークフローを効率化します。

・データ完全性とコンプライアンスに対応した設計

ロールベースのユーザー管理、監査ログ、21 CFR Part 11準拠。

・実環境での信頼性を実現する堅牢設計

密閉型光学エンジンが粉塵、糸くず、粉末、液体の飛散から保護します。

・高度なデータ・エクスポートと通信機能

イーサネット、USB、HDMI接続により、LIMSやSPCシステムとの統合が容易です。

Agera L2は、色彩データをより高精度に捕捉して定量化し、解釈する強力なツールを品質管理チームに提供し、一貫性の維持、基準達成、廃棄物削減、生産性向上を支援します。この製品により、HunterLabの色彩測定分野におけるリーダーシップはさらに強固なものになります。

デモのご依頼や詳細情報については、www.hunterlab.comをご覧いただくか、sales@hunterlab.comまでお問い合わせください。



Agera L2 delivers confident, visually aligned measurements, whether or not a controlled D65 viewing environment is available.



ビデオ - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





