株式会社オプティックイマムラ（静岡県富士宮市）は、12月24日(水)～1月6日(火)まで池袋東武百貨店で開催される「日本の職人展」に出展し、ウッドデザイン賞2024受賞の「FUJI HINOKI MADE eye wear」オーダーメイド「富士山檜眼鏡」の受注販売会を実施します。富士山の檜材を使用した世界に一本だけの眼鏡フレームをご提案いたします。

富士山の恵みと鯖江の職人技が生み出す唯一無二の「オーダーメイド富士山檜眼鏡」

富士山南麓で育った樹齢30年以上の管理育成された節の無い厳選された檜材を特殊な圧縮加工技術で強化し、福井県鯖江市の熟練職人が一本一本手作業で仕上げる高級木製眼鏡フレームです。富士山の火山灰土壌で育った檜は木目が細かく強度があるという特性を持ち、眼鏡フレームとして理想的な素材となります。

お客様の顔のサイズを採寸し、最適なフィット感を実現するオーダーメイド設計で、製造シリアル番号が刻印された世界に一本だけのメガネをお作りします。

福井県鯖江市の熟練職人が一本一本手作業で仕上げ、世界に一本の自分専用眼鏡です。

環境保全と伝統産業の技術継承を両立

有機化合物の眼鏡から自然素材の木製眼鏡「富士山檜眼鏡」に変えてみませんか？環境改善に一つになります。林野庁では、日本の森林の多面的機能の持続的発揮につながる「伐って、使って、植えて、育てる」という循環を促進するため、木造・木質化や木製品化による木材利用拡大に取り組んでいます。その一環として国民運動「木づかい運動」を展開しています。「ウッドチェンジ」とは、身の回りのものを木に変える、木を暮らしに取り入れる、建築物を木造・木質化するなど、木の利用を通じて持続可能な社会へ転換する行動を指します。

富士山の適切な森林管理による檜材の活用は、森林の健全な循環を促し、富士山の生態系保全に直結する重要な取り組みです。また、400年以上の歴史を持つ鯖江の眼鏡産業の伝統技術を活かすことで、日本の伝統工芸の継承にも貢献しています。製品には富士山檜材を使用した木製ケースと富士山型メガネスタンドが付属し、眼鏡を使用しない時もインテリアとして楽しむことができます。レンズには国内最大手メーカーHOYAの製品を使用しています。本製品はふるさと納税の返礼品としても富士宮市および富士市で取り扱われていますので、各ふるさと納税ポータルサイトからも申し込みが可能です。ぜひこの機会に池袋東武百貨店「日本の職人展」にお立ち寄りください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/8388https://www.opt-imamura.co.jp/Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/opt_imamura//