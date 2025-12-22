Tenorshare PixPretty 2.0 リリース！AI画像編集ツールが大幅アップデート
多言語対応＆高度な色彩・人物レタッチ機能を追加、制作効率と表現力を飛躍的に向上
AIを活用した画像編集ツールTenorshare PixPrettyは、2025年12月18日、新バージョン「Tenorshare PixPretty 2.0」を正式にリリースしました。このアップデートより、操作性の向上、そしてプロレベルの色彩調整・人物レタッチ機能を中心に、多数の新機能を追加しています。
Tenorshare PixPrettyホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
Tenorshare PixPrettyを購入：https://www.tenorshare.jp/purchase/buy-tenorshare-pixpretty.html
表現の幅を広げる「色調整」機能の進化
よりシネマティックで統一感のある仕上がりを可能にするため、以下の機能を追加しました。
●カラーグレーディング
●ディテール調整
●粒状感調整
●レンズ補正
●キャリブレーション
RAW画像や作品撮りにも対応し、プロフェッショナルな色表現を直感的に行えます。
画像全体を整える画像補正機能ー背景調整が追加
この機能は、単色背景上のノイズや不要な要素を素早く除去するために設計された機能です。有効にすると、AIが単色背景の不要部分を自動的に検出して除去します。単色以外の背景には影響しません。
AIによる高度な人物補正機能がさらに進化
AIが顔・肌・身体を精密に解析し、自然さを損なわずに美しさを引き出す人物レタッチを実現します。
●テカリ・クマ・目袋・二重あご・唇の縦ジワを自然に補正
●目元・額のシワをさりげなく軽減
●妊娠線補正、ひげの質感を保持した自然な肌トラブル除去
●周波数分離による美肌法補正（顔・身体）＋ニュートラルグレーバランス対応
■フェイスリシェイプ機能
顔全体のバランスを細かく調整し、理想的で整った印象へ。
●新しい顔型プリセット（7種）
●顔幅・人中・フェイスライン・顎先の調整
●生え際、目元、口元（M字リップ・ガミースマイル補正）の微調整
■メイク・ヘア・ボディ補正
●眉（6種）・カラコン（8種）・チーク（9種）
●生え際の調整、白髪補正
●小顔・ヒップアップ・脚長補正
●目元の強調（充血補正／キャッチライト12種）
作業効率を高める新機能
● ゴミ箱機能を新搭載
誤って削除した画像も、一定期間内（30日内）であれば簡単に復元可能。編集作業中のミスを防ぎ、安心してクリエイティブに集中できます。
● ガイドライン機能を追加
構図やバランスを視覚的に確認しながら編集が可能になります。SNS用画像、EC商品写真、ポートレート制作など、正確なレイアウト調整をサポートします。
最新版を使ってみたい方へ
●対応環境：Windows 10 以降、macOS 26 まで
●入手方法：公式ページから最新版をすぐにダウンロードできます。現時点、一か月無料体験できますので、ぜひ試してみてください。
https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
Tenorshareについて
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
