½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¾¦¹æ¤Î¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¢»ñËÜºÆÊÔ¤ª¤è¤Ó³Æ¼Ò´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È»Üºö¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ë¤ª¤è¤Ó½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¾¦¹æ¤ò¡¢2026Ç¯£¸·î£³Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦¹æÊÑ¹¹¤Ï´Ø·¸Åö¶É¤ÎÇ§²Ä¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥³¥â¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î»ñËÜºÆÊÔ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È»Üºö¤ò¡¢½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ¿·¾¦¹æ¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡ÊDOCOMO SMTB Net Bank, Inc.¡Ë
¢£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
¢£ÊÑ¹¹Í½ÄêÆü
2026Ç¯£¸·î£³Æü¡Ê·î¡Ë
¢£ÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³
2025Ç¯10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¥É¥³¥â¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥³¥â¤È»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±·Ð±ÄÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¾¦¹æ¤Ë¤Ï¡¢³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥É¥³¥â¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬Áê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Öd NEOBANK¡×¤ò2025Ç¯10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¡¢¥É¥³¥â¤¬»ý¤Ä²ñ°÷´ðÈ×¤ä¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬»ý¤Ä¶ä¹Ô·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó¹âÅÙ¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯8·î£³Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¾¦¹æ¤ò»ÈÍÑ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¾¦¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.netbk.co.jp/contents/lp/ci/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñËÜºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥³¥â¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥³¥â¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î»ñËÜºÆÊÔ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥É¥³¥â¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¤Î°ìÉô¤ò»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ø¾ùÅÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ò³äÅöÀè¤È¤·¤ÆÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»ñËÜÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥³¥â¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÎµÄ·è¸¢ÈæÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥É¥³¥â¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°¾ùÅÏ¤Î³µÍ×
¥É¥³¥â¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¤Î°ìÉô¡ÊÌó500²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Î³µÍ×
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¡ÊÉáÄÌ³ô¼°¡¢Ìó300²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ò³äÅöÀè¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼è°ú¸å¤Î»ý³ôÈæÎ¨¤ª¤è¤ÓµÄ·è¸¢ÈæÎ¨
³ô¼°¾ùÅÏ¤ª¤è¤ÓÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Î¼è°ú¸å¡¢¥É¥³¥â¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î»ý³ôÈæÎ¨¤Ï55.37%¡§44.63%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥³¥â¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëA¼ï¼ïÎà³ô¼°¤òÉáÄÌ³ô¼°¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µÄ·è¸¢ÈæÎ¨¤Ï50¡ó¤º¤Ä¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ô¼°¾ùÅÏ¡¢Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ÎÊ§¹þÆü¤ª¤è¤ÓA¼ï¼ïÎà³ô¼°¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥³¥â¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È»Üºö¤ò½ç¼¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥³¥â¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶¨¶È»Üºö
¡ ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¥É¥³¥â¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¢¨£±¤¬¤¿¤Þ¤ë
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤Ç¤ÎµëÍ¿¼õ¼è¤ä¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¡¢¥É¥³¥â²óÀþ¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ç¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤ª¥È¥¯¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢ ¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ß¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÇÆÃÅµ¤ò¿ÊÄè
¡Öd¥«¡¼¥É®¡×¤Î°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤ò½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ËÀßÄê¤¤¤¿¤À¤¡¢³¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¢¨£±¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÍÂ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÅµ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤ª¥È¥¯¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
£ ¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤òÍ¥¶ø
¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¼è°ú¸ýºÂ¤ò¡¢°ìÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤ÇÆ±»þ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¡¦³«Àß¤Ç¤¤ë¡¢Æ±»þ¸ýºÂ³«Àßµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ´Ö¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥×µ¡Ç½¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤é¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¼è°ú¸ýºÂ¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë»ñ¶â°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÆþ½Ð¶â¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥³¥â¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶¨¶È»Üºö
¡ ¡Ö»°°æ½»Í§¿®Â÷NEOBANK ¢¨£²¡×½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼è°·¤ò³ÈÂç
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¿®Â÷NEOBANK¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼è°·¤ò³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¶âÍø¤È¼ê¸ü¤¤ÊÝ¾ã¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö»°°æ½»Í§¿®Â÷NEOBANK¡×½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´ÁêÃÌ¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤ò»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢ »°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡ß½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ìÂÎÅª¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
»°°æ½»Í§¿®Â÷¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¡¦ÉÔÆ°»º¡¦ÁêÂ³¤Ê¤É¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë½ç¼¡Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ê¸ýºÂ¤È¤·¤Æ¡Ö»°°æ½»Í§¿®Â÷NEOBANK¡×¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤È¡Ö»°°æ½»Í§¿®Â÷NEOBANK¡×¤Î¸ýºÂ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô·ÐÍ³¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¢¥»¥Ã¥È¤Ø¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¡¢Î®Æ°À¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Î°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¢¥»¥Ã¥È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥³¥â¤È»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¶¨¶È»Üºö
¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ç¤¿¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î»ñ»º´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¢¨£³¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSmart Life Designer¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¡¢2026Ç¯£±·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖSmart Life Designer¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤«¤éd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡ÖSmart Life Designer¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«»ÏÆü¤«¤é¡¢¥É¥³¥â¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤ò¹Ô¤¦¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ÎÅ¬ÍÑ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.smtb.jp/personal/blind/lp/point¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÌÜÅÓ¤Ç¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¡Ö³ô¼ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¢¨£´¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢ ¤½¤ÎÂ¾¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¥É¥³¥â¤È»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º´ÉÍý¡¦»ñ»º¾µ·Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥³¥â¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤«¤éÀìÌçÀ¤òÍ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¯¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤È¶âÍ»¤Î¶ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ïÊÌ¤Ï¡¢´ü´ÖÍÑÅÓ¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·èÄê¼¡Âè¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Þ¤¿¤Ï¥É¥³¥â¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡¡Ö»°°æ½»Í§¿®Â÷NEOBANK¡×¡Êhttps://www.smtb.jp/personal/neobank/information¡Ë¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁê¸ß¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨£³¡¡¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¡Êhttps://www.smtb.jp/personal/app¡Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÀß·×¡¢²È·×¤ä»ñ»º¤Î°ì³ç´ÉÍý¤ä³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·³ÎÇ§µ¡Ç½¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î»ñ»º´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨£´¡¡¡Ö³ô¼ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¡Êhttps://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kabunushi-passport¡Ë¤Ï¡¢³ô¼çÁí²ñ¾ðÊó¤äÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤äµÄ·è¸¢¤Î¹Ô»È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸Ä¿Í³ô¼ç¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡Öd¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡¹Êó¼¼¡¡µÈ¸¶¡¦»ûºê¡ÊÅÅÏÃ¡§03-5156-1366¡Ë
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶ÈÌ³Éô¡¡¹Êó¼¼¡¡»Ö¿å¡¦ÁêÀî¡ÊÅÅÏÃ¡§03-6256-6302¡Ë
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
¹Êó¡¦IRÉô¡¡kouhou_pr@netbk.co.jp¡ÊÅÅÏÃ¡§03-6779-5495¡Ë
