TopMediai、最新モデル Music5.0 で“歌詞／画像／説明”からAIで即時オリジナル音楽生成 - 完全ロイヤリティフリー＆商用利用可
音楽・音声関連のオンラインAIサービスを提供するCleverguard Technology Co., Limited（本社：香港・九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月13日、AI音楽生成プラットフォーム「TopMediai」に最新モデル「Music 5.0」を導入し、歌詞・画像・テキスト説明文からワンクリックでオリジナル音楽を生成できる機能を強化したことを発表いたします。生成される音楽はすべてロイヤリティフリーで、YouTube、ゲーム、広告、映像作品などの商用利用にも安心してご利用いただけます。
【Music5.0 新モデル導入の背景と目的】
近年、動画コンテンツの増加、SNSショート動画の普及、ゲームやアプリの多様化に伴い、品質の高いオリジナル音楽やBGMの需要が急速に拡大しています。しかし、一方で「作曲スキルがない」「制作に時間とコストがかかる」といったハードルが、クリエイターや個人にとって大きな障害でした。
TopMediai はこれらの課題を解決すべく、AIによる音楽生成の自由度と品質を最大化するため、大幅なモデルアップデートを実施。新モデル Music5.0 を正式採用することで、「誰でも」「素早く」「高品質」でオリジナル音楽を作れる環境を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336991&id=bodyimage1】
【Music5.0 の特徴と機能】
1.多彩な入力モードに対応
ユーザーは「歌詞から作曲」「画像から作曲」「説明から作曲」のいずれかを利用して音楽生成を開始可能。これにより、作曲経験がなくても、直感的に音楽制作がスタートできます。
2.ハイクオリティな出力
Music5.0 は「繊細で表現豊かなボーカル」「最高音質のサウンド」を実現する最新モデル。インスト、ボーカル、BGM など、あらゆるタイプの音楽制作に対応します。
3.長尺トラックに対応
従来モデルと比べ、より長い楽曲 （8分前後） の生成が可能。映像作品の BGM、ゲーム用音楽、フルサイズの楽曲など、用途の幅が広がります。
4.ロイヤリティフリー / 商用利用対応
生成された音楽はすべて著作権フリーで、商用利用にも対応。動画投稿、ゲーム制作、広告、配信など、商用コンテンツにも安心して利用できます。
5.自由なスタイル設定
ジャンル、ムード、楽器構成、テンポなどを細かく指定可能。ユーザーのイメージに合わせたカスタマイズができ、オリジナリティあふれる音楽制作をサポート。
詳細はこちら：
TopMediai 公式サイト: https://jp.topmediai.com/
TopMediaiAI音楽生成ページ: https://jp.topmediai.com/app/ai-music/
TopMediaiプラン・料金情報: https://jp.topmediai.com/ai-music-generator/purchase/
【活用シーン ― 想定されるユーザーと用途】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336991&id=bodyimage2】
【使い方は簡単 3 ステップ】
ステップ 1：TopMediai サイトにアクセスし、Music5.0 を選択
ステップ 2：歌詞／画像／説明文いずれかを入力またはアップロード
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336991&id=bodyimage3】
ステップ 3：ジャンル・ムード・テンポなど希望のスタイルを設定
ステップ 4：「生成」を押せば、数秒～数分でオリジナル楽曲完成
ステップ 5：生成された楽曲をダウンロード、MIDI／楽譜としてエクスポート可（必要に応じて編集）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336991&id=bodyimage4】
【既存機能との連携と今後の展望】
TopMediai はこれまでにも、AIカバー、AI音声合成、AI動画生成など多彩な機能を提供してきました。今回の Music5.0 導入により、以下のような統合クリエイティブワークフローが可能となります：
1.歌詞／画像から音楽を作成 → 動画生成機能で映像と組み合わせ → ナレーションや音声合成機能で声を付与 → 最終コンテンツとして出力
2.ゲームやアプリ開発において、BGM・効果音・テーマ曲をワンストップで制作
3.教育コンテンツ／SNS動画／広告の制作を、従来より速く、コストを抑えて実現
これにより、個人クリエイター、プロの映像制作者、教育関係者、広告制作会社など、幅広い領域での制作効率と表現の自由度が大幅に向上することが見込まれます。
配信元企業：Cleverguard Technology Co., Limited.
