2025年度上原記念生命科学財団上原賞受賞者及び各種助成金受領者決定のお知らせ
公益財団法人上原記念生命科学財団（東京都豊島区、理事長：上原明）は、12月12日（金）に開催した理事会において、2025年度上原賞・各種助成金贈呈対象者を決定しましたのでお知らせいたします。
今年度の上原賞は2名、各種助成件数は335件、助成金総額（上原賞副賞を含む）は13億985万円となりました。
■上原賞 2名 6,000万円 （副賞1件 3,000万円） ※掲載は五十音順
○竹内 理氏 京都大学 大学院医学研究科 医化学分野 教授
対象となった研究業績
「mRNA分解による新規免疫制御機構の発⾒とその制御法の開発」
○中山 敬一氏 東京科学大学 総合研究院 高等研究府 特別栄誉教授
対象となった研究業績
「哺乳類における細胞周期制御機構の解明」
■各種助成金（上原賞以外） 335件 12億4,985万円
○特定研究助成金：20件 7,000万円
○研究助成金（1件500万円）：80件 4億円
○研究推進特別奨励金（1件400万円）：10件 4,000万円
○研究奨励金（1件200万円）：100件 2億円
○海外留学助成金：60件 3億1,650万円
○若手海外留学支援金：30件 1億6,960万円
○その他
・国際シンポジウム開催助成金：25件 2,000万円
・来日研究生助成金：10件 3,375万円
公益財団法人上原記念生命科学財団は、1985年の設立以来、今年度41年目となります。
2025年度までの生命科学に関する諸分野の研究に対する助成（上原賞含む）は約12,200件、約398億円になります。
上原賞受賞者（五十音順）
受賞者氏名： 竹内 理（タケウチ オサム）博士（医学）
所属機関および役職： 京都大学 大学院医学研究科 医化学分野 教授
＜略 歴＞
1995年 3月：大阪大学 医学部 卒業
1995年 6月：大阪大学 医学部 第三内科 研修医
1996年 6月：大阪府立急性期・総合医療センター 非常勤委託医
1997年 4月：大阪大学 大学院医学系研究科 入学
2000年 1月：日本学術振興会 特別研究員
2001年 3月：大阪大学 大学院医学系研究科 修了
2002年 4月：ハーバード大学 ダナファーバー癌研究所 研究員、
ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム 長期フェロー
2004年 4月：大阪大学 微生物病研究所 自然免疫学分野 助教
2007年 4月：大阪大学 微生物病研究所 自然免疫学分野 准教授
2012年 4月：京都大学 ウイルス研究所 感染防御研究分野 教授
2018年10月：京都大学 大学院医学研究科 医化学分野 教授
受賞対象となった研究業績
「mRNA分解による新規免疫制御機構の発⾒とその制御法の開発」
mRNA分解による免疫制御機構を世界に先駆けて解明し、RNA制御を基盤とする新たな免疫学の潮流を創出した。炎症性サイトカインmRNAを分解する分子Regnase-1を発見し、Roquinとの時空間的制御原理を提示することで、従来の転写因子中心の枠組みを超えた免疫調節の新概念を確立した。さらに、Regnase-1の自己制御構造を標的とするアンチセンス核酸医薬を開発し、炎症性疾患モデルでの治療効果を実証した。RNA構造を標的とする新規モダリティの提唱は、免疫疾患治療やmRNA医薬の革新に直結するものである。また、ウイルスRNAを分解するN4BP1の発見や、mRNAのコドン使用偏りによる分解制御の解明など、RNA制御の新原理を次々と提示し、免疫学・分子生物学の両分野に革新をもたらしている。これらの成果は、核酸医薬、ワクチン開発、タンパク質製造技術などへの応用も期待される独創的な業績である。
上原賞受賞者
（五十音順）
受賞者氏名： 中山 敬一（ナカヤマ ケイイチ）医学博士
所属機関および役職： 東京科学大学 総合研究院 高等研究府 特別栄誉教授
＜略 歴＞
1986年 3月：東京医科歯科大学 医学部 医学科 卒業
1990年 3月：順天堂大学 大学院医学研究科 修了
1990年 4月：理化学研究所 フロンティア研究員
1990年12月：ワシントン大学 医学部 博士研究員
1995年 7月：日本ロシュ研究所 主幹研究員
1996年10月：九州大学 生体防御医学研究所 教授
2023年 4月：東京医科歯科大学 高等研究院 特別栄誉教授
2024年 10月：東京科学大学 総合研究院 高等研究府 特別栄誉教授
受賞対象となった研究業績
「哺乳類における細胞周期制御機構の解明」
哺乳類における細胞周期制御機構を解明し、身体サイズが細胞周期によって決定されること、さらにその異常が発がんの直接原因となることを世界で初めて実証した。特に、CDK阻害因子p27欠損マウスによる巨大化と自然発がんの発見は、細胞周期と腫瘍形成の因果関係を示す画期的成果である。さらに、p27の分解因子Skp2やがん抑制因子Fbxw7を同定し、がん幹細胞の静止期維持と治療抵抗性の分子基盤を明らかにした。Fbxw7を標的とした「静止期追い出し療法」は、がん根治への新たな戦略として注目されている。また、クロマチンリモデリング因子CHD8の機能不全が自閉症を引き起こすことを実証し、神経発達障害の分子病態解明にも貢献。さらに、全タンパク質の絶対定量を可能にするiMPAQT技術を開発し、がん代謝の弱点を明らかにするなど、生命科学と医療応用の両面で卓越した研究業績である。
＜参考資料＞【いままでの上原賞受賞者一覧】（敬称略、所属・役職は受賞時）
